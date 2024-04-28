Fenerbahçe güle oynaya derbiyi kazandı. Öncelikle Beşiktaş için şunu söyleyelim; bu takımı bu hale getirenlere yazıklar olsun. Topa sahip olamayan, etkisiz kalan, vasat bir Anadolu takımı gibi oynadılar. Dün gecenin sürprizi İsmail Kartal'ın forvete Batshuayi ile başlamasıydı. Belçikalı oyuncu ile de golü bulup öne geçtiler. Fred mükemmel bir orta attı, Tadic klasına yakışır şekilde göğsüyle Batshuayi'nin önüne yuvarladı o da topu indirmeden golü yaptı. Zaten Beşiktaş 25. dakikada Al Musrati'nin sorumsuzluğu yüzünden 10 kişi kalmıştı. Hem 10 kişi kalacaksın hem de futbol adına fazla bir şey ortaya koymayacaksın. Sonuç kaçınılmaz. İkinci yarıda da tüm kontrol Fenerbahçe'deydi ve İrfan Can'la skoru perçinlediler. Bitime dakikalar kala sonradan oyuna giren Cenk Tosun, Beşiktaş'ın golünü yaptı. Ama attığı gol hakikaten klasına yakışır bir goldü.

Sonuç olarak şampiyonluk adayları engelleri birer birer geçiyorlar… Fenerbahçe bu kadar kolay geçeceğini tahmin etmemiştir herhalde. Hakem Volkan Bayarslan'ı beğendim. İyi maç yönetti. Oyunculara güven veren bir yapısı var. Al Musrati'ye VAR yardımıyla gösterdiği kırmızı kart kesin doğru. Ayrıca yine ilk yarıda Batshuayi kendi ceza alanı içinde topa elle dokundu. Penaltı olacaktı ki, yardımcının haklı bir ofsayt bayrağı Bayarslan'a doğruyu gösterdi.