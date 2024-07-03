Yine tarih yazdık. Çok zor oldu, kabir azabı gibi geçti, hele hele son 10 dakika öldük öldük dirildik. Hele hele son saniyede Mert'in mutlak gollük kafa vuruşunu çıkarması… Ama çeyrek finaldeyiz. Son 15 dakika hariç hiçbir zaman Avusturya gibi bir rakibe oyunu vermedik. Dün gecenin çok fazla başrol oyuncusu var… Hangisinden başlayayım? İki duran topta gol atan stoper Merih mi? Ya da son saniyede takımı ipten alan kaleci Mert mi? Ama bence dün gecenin kahramanı Kaan Ayhan… Fevkalade iyi oynadı. Öyle kritik anlarda öyle stratejik müdahaleler yaptı ki bence dün gecenin atan ve tutan oyuncularımızın başarısı dışında onun büyük payı var. Böylesine uluslararası bir turnuvada yaşanmış en büyük futbolcu performansıydı. Maça golle başladık. Mükemmel bir ilk yarı… 2. yarıda biraz sıkıntı yaşadık, topu tutamadık ama sıkıştığımız anlarda Merih ikinci golü attı. Bu dakikadan sonra Avusturya'yı umutlandıran o tuhaf golü yememeliydik. Bir korner atışında inanılmaz bir yerleşim hatası ve Avusturya'yı umutlandıran gol geldi. Dün gece için en negatif tarafımız bu golde oyuncularımızın pozisyonu. Ama sonra direndik, gol de yiyebilirdik ama dedim ya son saniyede belki de Mert'in eli bizi çeyrek finale taşıdı. Bir diğer kahraman ise tartışmasız maçın hakemiydi. Mükemmel, hatta mükemmel ötesi yönetti.