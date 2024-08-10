Galatasaray dün gece winner bir takım olduğunu yine gösterdi. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye liginin belki de en zayıf takımlarından biri olan Hatayspor'dan ikinci yarıda golü yiyorlar, bitime ilavelerle birlikte 10-15 dakika kala penaltı ile beraberliği yakalayıp son dakikada da maçı kazanıyorlar. Galatasaray önemli pozisyonlar kaçırdı. Tempoları özellikle ilk yarı alışılmışın dışında düşüktü. Abdülkerim gibi, Barış Alper gibi bazı oyuncular hazır değiller. İcardi kilo vermiş, fazla koşmuyor ama maç esnasında öylesine ince paslar attı ki kimsenin gözünden kaçmasın. İkinci yarıda Galatasaray tempoyu artırdı ve art arda pozisyonları kaçırdığı dakikalarda kontradan golü yiyiverdi. Abdülkerim milli bir stoper ama bire birde çok ağır olduğu, yenilen golde bir kez daha görüldü. Adamı kaçırdı, daha sonra ceza alanı içinde Hataysporlu oyuncu topu çekti, Muslera penaltıyı yaptı, hakem mükemmel bir uygulamayla bir an için 'avantaj' dedi ve Hatay'ın golü geldi. Bundan sonra sıkıntı başladı ta ki İcardi'nin kazandırdığı penaltıya kadar. Son dakikalarda da F.Bahçe'nin ne kadar yanlış, Galatasaray'ın ise ne kadar doğru yaptığının ispatı ortaya çıktı. Sonradan oyuna giren Batshuayi, son dakikada üç puanı getirdi. Hakem Turgut Doman'ı çok beğendim. Belki bir-iki ufak hatası var ama maçı iyi yönetti. Penaltıda da tartışmasız haklıydı.