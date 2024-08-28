Perşembenin gelişi zaten çarşambadan belliydi… Takım motive olamamış, problemli… Üstelik Okan Buruk dün gece hem intihar etti hem de Galatasaray'daki kariyerini üzülerek söylüyorum ama bitirdi… Bu takım böylesine önemli maçlarda kaç kere çift santrfor başlamış? Son 15 dakika dışında Galatasaray oyunda yok. Oyunun yönünü değiştiremiyor, maça tempo veremiyor. Bunları kim yapıyordu? Bunların başrol oyuncusu Mertens'ti. 75 dakika Mertens'i oyuna almamak için direndi. Galatasaray üretmedi. Oysa Young Boys aldığı her topla elini kolunu sallaya sallaya Galatasaray kalesine geldi, beceri eksikliği yüzünden ilk yarıda golü bulamadılar. Böylesine bir maçta Okan Buruk sahada olmalıydı; yok… Böylesine bir maçta çift santrfor kumarı oynanmamalıydı; fakat bunu da yaptı. Son 15 dakika Galatasaray, pozisyon üretmese de baskıyı kurdu. Ama bitime çok az dakika kala Young Boys maç boyunca atamadığı golü buldu ve turu geçti.

Bir parantez de Muslera'ya… İlk maçta çok düşündürücü goller yedi. Dün gece de baskının arttığı dakikalarda manasız şekilde ortamı gerdi, oyundan çıkan Young Boys'lu oyunculara müdahale etti, takımın ritmi bozuldu, son dakikada da golden sonra hakeme kendini attırdı. Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum. Sonuçta; Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde… Ama Muslera en az iki maç yok. Görünen o ki büyük bir ihtimal Okan Buruk da olmayacak. Galatasaray'da çanlar bangır bangır çalıyor.