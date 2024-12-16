Fenerbahçe kazandı ama asla tat vermedi. Dün gece vermediler, daha önceki gecelerde de pek vermiyorlardı zaten. Üstelik 10 kişilik rakibe karşı skor üstünlüğü dışında fazla bir üstünlüğü de yoktu. İlk yarı top Fenerbahçe'de skor Fenerbahçe'de ama pozisyon bulamadılar. Üstelik bu dakikalarda da Başakşehir 10 kişi kaldı. İlk devre için söyleyeceğimiz tek olumlu şey Dzeko'nun attığı gol. Kolay değil, gerilmeden, kalçadan plaseyle golü yapabiliyor. Tamamen golcü kalitesi.

İkinci yarı farklı olur dedik, olmadı. Başakşehir belki de tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı ve Fenerbahçe kalesine attığı ilk şut gol oldu. Aslında şut değil. Yedek kaleci Ertuğrul'un hatası, Becao'nun hatası ve Piatek'in akıl dolu vuruşuyla Başakşehir beraberliği yakaladı. Mourinho için dün geceki maç köprüden önceki son çıkıştı ama En-Nesyri birçok şeyi değiştirdi. Tadic'in ortasına vurduğu mükemmel kafayla Fenerbahçe yeniden öne geçti ve yine uzatma dakikalarında kornerden gelen topa vurduğu kafayla da işi bitirdi.

Sonuçta Fenerbahçe'nin bu futbolu ve coşkusu asla büyük hedefler için yeterli değil. Mourinho'nun katkısı sıfır. Adeta saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde top oynuyorlar.

Maçın hakemi Ozan Ergün'ü çok beğendim. Müthiş bir kalitesi var. Deneyimi az olsa da ileriki yıllar için çok önemli bir potansiyel.