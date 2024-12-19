





Fenerbahçe'de sürekli bir gerilim, stres var. Mourinho iyi de yapsa kötü de yapsa hep gündemde. Bu normal mi? Abartıyor muyuz eleştiriyi?

Fenerbahçe'nin en büyük talihsizliği Jose Mourinho'dur. Halbuki sezon başında 'Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Portekizli hoca' derken şu an en büyük dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Kafasına göre takılıyor. Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı ona cümle kuramıyorlar. Jose Mourinho'nun iyi niyetinden asla şüphe etmiyorum dersem de yalan olur. Örneğin Samet Akaydın konusu… Oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Kesinlikle yanlış bir karar. Ardından da kazanılan maçı komik bir şekilde Samet'e armağan ettiğini söyledi. Bu da seyirciye gider yapmaktır. Mourinho'nun kaybedeceği hiçbir şey yok. Fenerbahçe, şampiyonluğu kaybederse utanmadan sıkılmadan çıkıp 'Bu futboldur, kazanmak da var kaybetmekte, ben size şampiyonluk sözü vermedim' deyip geçecek ama kaybeden Fenerbahçe ve Ali Koç olacak.









TOPLASINLAR İMZA SANDIĞA GİDELİM!



Galatasaray'ın oylarıyla TFF yönetimi seçimi kazanırken şimdi büyük bir savaş yaşanıyor. Bu savaş nereye gider? Galatasaray, TFF'nin istifasını isteyerek doğru yapıyor mu?

Galatasaray, TFF'nin istifasını isteyebilir. Ben de dahili bir delegeyim, benim de oyum var. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifasını istemiyorum, nasıl olacak şimdi? Toplayabilirlerse imzaları toplasınlar, sandığa gidelim. Metin Öztürk denen kötü bir insan var. Hem kötü hem de üzülerek söylüyorum, ağır bir manipülatif.









KELLE ALMAYIN, GELECEĞİ DÜŞÜNÜN



Trabzonspor ligde 15. sırada. Trabzonspor yönetimi de TFF ve MHK'yı istemiyor. Takım da kötü durumda. Bordo-mavililer nereye koşuyor?

Ertuğrul Doğan kardeşimi seviyorum ve iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Düşme potasının üstündeler. Bu sezon onlar için kayıp. Kelle almak yerine, önümüzdeki yılların planlamasını yapmak şart gibi görünüyor.









HASAN ARAT EN KÖTÜ NİYETLİ BAŞKANDIR



Beşiktaş'ta anormal şeyler yaşanıyor. Takımda gruplaşma, Samet Aybaba iddiaları, üstüne bir de Adana Demir hezimeti yaşandı. Bunların yanı sıra Ümraniye'ye giden taraftarlar, 'Şimdi 150 kişiyiz, yarın 150 bin kişi geliriz' diyerek oyunculara gözdağı verdi. Beşiktaş nasıl kurtulacak?

Hasan Arat, Türk futbol tarihinde sadece Beşiktaş'ın değil tüm kulüplerin en kötü ve en kötü niyetli başkanıdır. Alacağını aldı ve bastı gitti. Zaten gelmesindeki amaç Beşiktaş'a hizmet filan değil kendisiyle ilgiliydi. Sezon başı Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yüzde 5 derken herkes bana cephe almıştı ama iki ay sonra gördük. Hasan Arat büyük bir günahkardır.









6 PUAN FARKLA ARAYA GİRERSE KORKUNÇ AVANTAJ



Galatasaray 6 puanlık farkla devre arasına girerse ikinci yarı için nasıl bir avantaj yakalar? Transferde adı geçen Talisca ve Dybala gibi isimlerin etkisi ne olur?

Şayet Galatasaray 6 puanlık farkla girerse bu korkunç bir avantaj. Bu aslında 6 değil, 7 puanlık bir fark olur. Çünkü Galatasaray'ı şampiyonlukta zorlayabilecek yegane takım Fenerbahçe'dir ve sezonun ilk yarısında 3-1 gibi çok önemli bir deplasman galibiyeti var. Üstelik kadro kalitesi ve oyun gücüne baktığımızda Galatasaray daha önde. Devre arasında yapılacak transferlerin yüzde 100 etkili olacağını düşünmüyorum. Mesela Talisca geldiği vakit Fenerbahçe'de ne değişecek. Zaten gerek Fenerbahçe gerekse Galatasaray birkaç takım dışında her takımı yenebilecek güçteler.









İCARDİ'DEN HAYIR YOK



İcardi ameliyatı Arjantin'de oldu ve orada kalacak. Galatasaray'ın en değerli ve maliyetli yıldızının gözü önünde bulunması daha iyi olmaz mıydı?

İcardi artık bir magazin figürü ve İcardi'nin etrafındaki insanlar Arjantin'de pek de ayıp sayılmayan hafif meşrep bir hayatla anılıyorlar. İcardi başarılı ve sevilen bir oyuncu ama bu sene artık ondan hayır yok.