Galatasaray çok zorlandı. Kötü oynadılar, goller dışında pozisyon bulamadılar, ama ligin en iyi takımlarından biri olan Göztepe'yi yenmeyi başardılar. Tüm maç boyunca bakıyoruz, her ne kadar kontrol Galatasaray'da olsa da Göztepe fazla pozisyon bulamasa da eski Galatasaray'dan eser yoktu. İlk yarı Galatasaray, Osimhen ile tartışmalı bir penaltı ile golü buldu. Bu golden sonra da Galatasaray'ın en iyilerinden biri olan ama dün gece hiç de iyi oynamayan Sanchez, adamını kaçırdı ve Göztepe kapalı köşeden çok iyi bir vuruşla beraberliği yakaladı.

İkinci yarıdaki oyuna bakıyoruz, maçı asla domine edemeyen bir Galatasaray, pozisyon üretemese de rahat oynayan bir Göztepe vardı ki sahaya Mertens-Yunus işbirliği çıktı. Mertens, Yunus'un önüne pas şiddeti mükemmel bir top bıraktı, Yunus da dar açıdan mükemmel vurdu. Çok garip Galatasaray'ın bu kadar vasat oynarken maçı kazanması tamamen bir futbol şansı. Çünkü Galatasaray'ın yıldız dediğimiz oyuncuları, topyekun sezon başındaki formlarından çok uzaklardı. Sonuçta bir engel daha geçildi.

Hakem Alper Akarsu çok ama çok kötü bir maç yönetti. Sadece Galatasaray lehine verdiği tartışmalı penaltı ya da Koray'ın elle oynamasına vermediği penaltıdan bahsetmiyorum, en ufak temasa bile faul çalan, adeta bir basketbol hakemi felsefesinde maç yönetti.