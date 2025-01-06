F.Bahçe'nin gazı iyice kaçmış… Maça baktığınızda belki 5-6 golle kazanabilecekleri bir oyun vardı. En-Nesyri iki tane attı ama en az 2-3 tane de kaçırdı. Fenerbahçe'de sorun, pozisyona girememek değil. Tempo, istek, takım boyu, top kayıpları… Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda çok şeyi yitirmişler gibi oynuyorlar. İlk yarıda Fenerbahçe'nin attığı iki gol var. İkisi de Hatayspor'un ikramı. İlkinde sol bek topla debelendi, kaptırdı. Dzeko, En-Nesyri'nin önüne mükemmel bıraktı, gol geldi. Bu golden sonra konuk ekip –ki ligimizin en kötü takımlarından biri haline gelmiş, Fenerbahçe kalesine gitmeye başladı. Hataysporlu oyuncular giderken ne baskı var ne de başka bir şey… Atılan şut Levent'e çarpıp gol oldu. Devre berabere gidecekti ki uzatma dakikalarında yine Hatay çıkarken kaptırdı, ortayı Erce kısa yumrukladı, top kendi oyuncusuna çarpıp Fenerbahçe golü oldu. Fenerbahçe için işler çok kötü. Her kötü anda seyirci 'Yönetim istifa' diye bağırıyor. Bundan sonra ne yapabilirler, kestiremiyorum. Dzeko dışında da ne yaptığını bilen bir şeyler yapan bir oyuncu yok. Türk hakemleri için her maç acı çekiyoruz… Çok kötüler. Futbolu bilmeden hakemlik yapıyorlar. Verdikleri ve vermedikleri fauller skandal. Mesela Osayi rakip kalecinin tabanla eline vuruyor, sarı kart olması gerekirken hiçbir şey vermiyor. Aboubakar kafayla itiyor mu vuruyor mu tartışılır. Son dakikalarda verdiği penaltıda VAR daveti doğru. Dolayısıyla penaltı kararı da doğru.