Galatasaray kazanmak zorundaydı. Önce Hatay, sonra Dinamo Kiev puan kayıpları neticesinde biraz sarsılmışlardı. Galatasaray çok iyi oynamadı. Hatta bence sezonun kötü oyunlarından biriydi dün geceki maç. Sadece Osimhen bir şeyler yapmaya kalktı, çok mücadele etti ama çok yalnız kaldı. Nerede o eski Galatasaray'ın temposu, oyuncuların birbirlerine yakın oynayışı, ileride basışı… Bunların hiçbirini göremedik. İlk yarıda Adil'in zamanlama hatasından yaptırdığı penaltı olmasa G.Saray'ın kazanması güç görünüyordu. Kaan orta sahada olmaz. Zaman zaman ağır kalıyor. Sallai de belki iyi oyuncu, çabuk ama sağ bek oynamasını bilmiyor. Tuhaf olan şu, eskiden Barış olsun, Yunus olsun, Mertens olsun sürekli rakip ceza alanını zorlarlardı. Şut atarlardı ama birkaç maçtır bunların hiçbirini göremiyoruz. Sonuçta G.Saray kazandı ama futbolu tat vermedi. Tıpkı hakem Halil Umut Meler gibi. Çok kötü maç yönetti. Adeta hakemliği unutmuş gibi. Geçen hafta olduğu gibi yine penaltıyı VAR yardımıyla verdi. İlk yarıda Torreira'nın mutlak iki sarı kartlık hareketini pas geçti. Tuhaf fauller çabası. Yazık onu da kaybetmek üzereyiz.