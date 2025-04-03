Olaylı gecenin galibi Galatasaray oldu. Son 10 dakikaya kadar her şey dostçaydı. Futbolun doğal nizamı içinde sertlikler oluyordu ama fazla problem yoktu. Son 10 dakika ise çıkan olaylar neticesinde Allah'tan daha vahim şeyler yaşamadık.

Maça gelince.. G.Saray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı. Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok. Hakem kararları açısından enteresan bir maçtı. Kaan'ın ayağıyla uzaklaştırdığı top açık koluna çarptı, devam kararı doğru. Bir oyuncu, topu ayağıyla uzaklaştırırken eline çarparsa penaltı olmaz. Kostic topu eliyle kesti, her ne kadar kolunu aşağı indirmeye çalışsa da kolu yine de açık. Karar doğru. Fakat belki de siz bu satırları okurken yarı otomatik sistem çok tartışılacak. Benim gördüğüm, Szymanski en az yarım metre ileride. Yardımcı hakem de ofsayt diye golü iptal etti ama ne hikmetse VAR golü geçerli sayıyor. Anlaşılır gibi değil. Cihan Aydın son 5-6 dakikaya kadar fena maç yönetmedi. Sonra bazı faul ve kart hataları yaptı.