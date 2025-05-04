Hayat G.Saray ve G.Saraylı'ya güzel. Rakip sözüm ona düşmeme mücadelesi veriyor ama maça baktığımızda tam bir antrenman maçı. Tempoyu ayarlayan G.Saray, şov yapan G.Saray. Böyle maçlarda 'iyi oynadı, kötü oynadı' tartışması yapılmayacak kadar basit ve ruhu kaçmış maçlar. Oyuncular skora oynadılar. Osimhen iki tane attı, bir golde de ciddi payı var. Sol bek Eren sakatlanana kadar çok iyi oynadı. Hem Galatasaray hem Milli Takım için her geçen gün daha da olgunlaştırıyor futbolunu. Torreira, yine golcülüğünü konuşturdu. Son ayların belki de en enteresan golcüsü. İnanın dün maç seyredenler bir taraftan keyif aldılar, bir taraftan da 'Güç farkı, oyuncu kalitesi böyel olmamalı' demişlerdir. Sonuçta G.Saray kazanması gereken maçları güle oynaya, rölanti bir şekilde kazanmayı başarıyor. Allah, Sivasspor'un yardımcısı olsun, belki de düşmenin en büyük adaylarından biri. Hakem Ozan Ergün benim bu sezon en beğendiğim hakemlerin başında geliyor. Vücut dili, faul tespitleri mükemmel ama dün iki net sarı kartı vermeyi unuttu. Bunlardan biri ve en dikkat çekeni, Sanchez'e yapılan bir tekme var. Daha doğrusu tekme değil de bir çelme. Tartışmasız her yerde sarı. Son dakikada Sivasspor'un golünü iptal etmesi ise skandal. Hem Mertens hem Sivaslı oyuncu ayağını uzatıyor. Topa vuran Mertens, ofsayttaki Sivaslı'ya geliyor. O da golü yapıyor. Fakat topa vuran Mertens olduğu için geri pas duruma hasıl oluyor ve ofsayt ortadan kalkıyor. Hakem önce VAR yardımıyla golü veriyor, sonra kararını değiştiriyor ve faul icat ediyor. Eğer sonuç bu golle değişecek olsaydı Türk hakemliği yine sınıfta kalmış olacaktı.