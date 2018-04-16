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RIDVAN DİLMEN
16 Nisan 2018, Pazartesi RIDVAN DİLMEN

G.Saray’dan F.Bahçe taktiği

içeride 43 puan, deplasmanda 17 puan toplamış. Sarı-kırmızılı takım kendi evinde, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 'den 15 puan, 'tan ise 7 puan fazla almış. Burada aslan payını taraftara veriyorum. ile arasındaki en önemli fark; Fatih hocanın taraftar ile olan enerjisidir... Tudor döneminde Galatasaray ilk yarıda deplasmanda bir maç kaybetmişti ve çok büyük protesto edilmişti. Geçen hafta deplasmanında çok berbat oynayan Galatasaray liderliği kaybetmişti ama meşalelerle karşılandı. Bu tamamen Fatih Terim farkıdır. 'de altı şampiyonluk ve Avrupa başarısı olan bir teknik adamın kredisi vardır.
G.Saray dün o çok eleştirilen ve F.Bahçe'nin yaptığı benzer taktiği uyguladı. , Visca'nın bu kadar etkisiz kalacağını düşünemedi. Mariano iki hafta önce benzer bir vuruş yaptı, savunmaya çarpan top 'nın önüne düşünce o da golü yaptı. Dün ise müthiş vurdu ve güzel bir gol attı.. Terim maça çıktığı zaman, 'Dörtlü savunma ile klasik önde bastırıp sert oynayayım' diye düşündü. İlk 15 dakika 'i hemen hemen hiç çıkarmadı. 15 dakikalık yoğun tempodan sonra G.Saray'ın stoper özellikli iki oyuncusu oyunu tutamadı. Kanatlardaki Rodrigues ile Feghouli de oyundan düştü. 15. dakikadan gole kadar oyun orta alanda sıkıştı. Başakşehir çıkarken bir top kaybetti, Galatasaray cezasını kesti. Denayer ile 'in çabukluğuna güvendiği için Maicon'u oynatmadı Fatih Terim... Arda kötüydü, Adebayor iki savunmacı arasında kayboldu, Elia etkisizdi, Visca da yalnız kaldı ve risk almadı. Gol attıktan sonra Galatasaray oyun şablonunu değiştirdi. Donk'u daha geriye çekti, bir de atletik Sinan'ı oyuna soktu. Bekleyip, ikinci golü aradılar. Adebayor'un maçın başında iki tane sarı kartı var, Rodrigues'in de olması lazım. Mariano'ya verilen kart doğru ama gösterilmeyen en az 5 kart var. Tansiyon çok yüksekti. Hakemlerimiz maalesef idare etmek için sahaya çıkıyor. Berbat bir maç yönetti hakem. Başakşehir'in formsuzluğu ile değil Galatasaray sert ve yakın oynayarak rakibini etkisiz hale getirdi. Güzel olan taraf son 5 haftaya girerken kafa kafaya yarış devam ediyor.

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