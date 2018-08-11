RIDVAN DİLMEN

ÖNCELIKLİ olarak futbol bütçemizle 6. olduğumuz dünyada stat zeminlerinin bu kadar ihmal edilmesinin teknik olarak bir açıklaması mutlaka vardır ama bence bu bir skandal. Galatasaray kötü bir zeminde oynadığı Süper Kupa maçından sonra Ankara deplasmanına çıktı.

Önceki gün oynanan Beşiktaş maçındaki kötü zeminden sonra, bu maçta da yine berbat bir saha vardı. 'Keçi yürüse menisküs olurdu' derler ya işte öyle... Oyunun ilk yarısında Galatasaray hücum yaptığında özellikle yüksek toplarda pozisyona girdi.

Ankaragücü de savunma arkasına koşu yapmayı planladı ve bu şekilde de bir gol attı.İ smail Kartal'ın istediği, Fatih Terim'in ise istemediği oldu. Çünkü hep savunma arkasına atılan toplardan gol yiyorlar, üstelik bu sefer Denayer de yok. Fatih Terim muhtemelen ikinci golden sonra Maicon'a da derinlik yap demiştir. Antrenörlerin artıları ve eksileriyle, bekledikleri ilk yarıda oldu. Bu zeminde bireysel çalım performanslarını değerlendirmek de çok kolay değil. Oyuncular da haklı olarak pas hataları yaptılar. Terim ikinci golü bulduktan sonra beşli orta saha yaptı. 4-5-1'e döndü. Bu şekilde hem oyunu korudu hem de üçüncü golü buldu. Takımlar kaybettikleri maçlardan sonra bazı kararlar alırlar. Örneğin Fatih Terim, Akhisar maçında kaybettikten sonra sürpriz şekilde bazı oyuncuları oynatmadı.

Bu durum uzun vadede kırgınlıklar yaratabilir ama kısa vadede hemen cevap alma ihtimaliniz vardır. Öyle de oldu. Fatih Terim, 'Hiç kimsenin yeri garanti değil' mesajı verdi. Video Yardımcı Hakem uygulaması da sportmenliğe aykırı hareketleri ortadan kaldırması açısından önemli. Ama yine de VAR'ı değerlendirmek için bir 7-8 hafta görmemiz gerekiyor. Neticede insanla yapılıyor.

Hakemi değerlendirecek olursak da harika, temiz bir maç yönetti.