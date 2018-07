Omurgalı bir duruş

“İki gün önce ailesiyle durumu analiz etmiş ve bu kararı almış. Ardından da takımıyla Singapur’a gitti. Kararının doğru olduğuna inanıyor. Yıpranacağını da hiç düşünmüyor”

Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı. Avrupa'nın genel görüntüsü bu. Problem sosyolojik. Belçika Milli Takımı'nda Lukaku da aynı sorunları yaşıyor. "İşler iyi gittiğinde Belçikalı forvet Lukaku'yum. İşler o kadar iyi olmadığında ise Kongo asıllı Belçikalı forvet oluyorum" diyor. Benzema gol attığında Fransız, atamadığında Arap olduğundan şikayet ediyor. Bu işler Türkiye'de olmaz. Marco Aurelio gibi bir isim Milli Takım'da oynadı. Sonuna kadar onu Mehmet olarak gördük. Marco olarak görmedik. Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde ırkçılık son yıllarda artıyor. Belki çok zengin olmayabiliriz ama biz güçlü bir ülkeyiz. Lukaku'ya Kongo Cumhuriyeti destek olamayabilir ama biz öyle bir ülke değiliz. Almanya'nın her yaş milli takım kategorilerinde bizim en az 3-4 oyuncumuz var. Biz zamanında Mesut'a milli takım tercihi nedeniyle tepki göstermedik. Bizi yendikleri maçta da bize gol attı. Tabii ki atacaktır, Almanlar bu görüntüyü görseler, Mesut Özil'e haksızlık yaptıklarını fark edecekler.



KLOPP'UN SÖZLERİ ÖNEMLİ

Bunu tüm Almanlar yapmıyor. Irkçı siyasetçiler işi bu boyuta getiriyor. İlkay'ın ve Mesut'un formasını giyerek onlara destek olan Bakanları da var. Liverpool'un Alman teknik direktörü Klopp'un Mesut'a destek olan sözleri de bence tarihin en önemli açıklamasıdır. Almanların bir bölümü istese de istemese de Mesut Özil, Dünya Kupası kaldırmış Almanya kadrosunda var. Özil'in siyasi konu yapılması yanlış. Bakın, Başakşehir'in stadında tüm dinler için ibadet yerleri var. Türkiye böyle bir ülke. Yeni yapılan diğer statlar için de talimat verildi.



İLKAY GÜNDOĞAN'A DESTEK OLUP, KORUMALIYIZ

Mesut Özil diyor ki; "Türk ve Müslüman olduğum için bunlar yapıldı." Bu bir kriz haline geldi. İlkay Gündoğan ile de konuştum, bu işlerden etkilenmemesi gerektiğini söyledim. Mesut Özil, 2010'dan sonra Türkiye ile ilişkilerini ilerletti ve daha fazla bizden biri olarak kendini görmeye başladı. Bizim kanımızı taşıyan bir insan. Biz de Alman Milli Takımı için ona saygı gösterdik. Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'ndan önce de Cumhurbaşkanımız ile görüştü. Ver o zaman kaldırdığı o kupayı. Şimdi bizim İlkay Gündoğan'ı koruma zamanımız. İlkay'a destek olmalıyız, 'Sen de bırak' gibi şeyler dememeliyiz. Çünkü şu an Almanya'da her yaş grubunda oynayan çocuklarımız var. Bunun kaosa dönüşmemesi lazım.





Fransızların itici dergisi Charlie Hebdo, Dünya Kupası final günü, Afrika ve Arap kökenli futbolcuları maymuna benzeterek ırkçılığını gözler önüne sermişti.



Yıpranacağını düşünmüyor

Ben İlkay ve Mesut'un psikolojisini de merak ediyorum. İlkay'ı aradığımda Yunanistan'da tatildeydi. Dönüşte Manchester'da takıma katılacakmış. Mesut iki gün önce ailesiyle oturarak, analiz yapmış durumu. Ailesiyle aldı bu kararını. Singapur'a takımıyla kampa gitti ardından. Bu olayların çok dışında moralinin yüksek olduğunu belirtiyor ve kararının doğru olduğuna inanıyor. Ve yıpranacağını düşünmüyor. Ülkemizdeki insanlara selamlarını iletti. 'Ben işimi yapıyorum, iyi oynamaya devam edeceğim inşallah' gibi cümleler kullandı… Omurgalı duruşuna devam ediyor. Almanya Hükümet Sözcüsü'nün yaptığı açıklama da Mesut'un haklı olduğunu gösteriyor.

Bizde ırkçılık yok, gelen yabancılar da çok rahatlar. Bizim için önemli bir gün olan 15 Temmuz'da G.Saraylı Gomis'in mesaj yayınlaması bunun en güzel örneği. Sayın Başkan, Başbakan olduğu dönemde Sinan Erdem'de bir konferans vermiş, o toplantıya Mancini ve Bilic de katılmıştı. Almanya Milli Takımı'nın Fransa ile oynadığı maç sırasında ülkede bombalar patlarken yetkilileri arayan Sayın Erdoğan sadece Mesut'u, İlkay'ı, Emre Can'ı değil, Löw'ü, Podolski'yi de sormuştu. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı bu sürecin önemli faktörüydü. Hiçbir şekilde Mesut'a sahip çıkmadı. Bunun 2024'le ilgisi de olabilir.



Beşiktaş, Fabri'yi ikna edebilirdi

Beşiktaş Kulübü bile mali kriterlere takılıyorsa herkes şapkasını önüne alıp düşünmeli. O kadar çok borcumuz var ki… Tıkandık, kaldık. Şimdi mecburiyetten küçülmek zorunda kalıyorlar. Fabri Beşiktaş'tan ayrılıyor. İkna edilebilirdi. Tarihi bir hata. Önemli bir oyuncuyu kaybettiler. Forvet arkasını kaybettiler. Atiba'nın yeri soru işareti. Vida'nın da gitme ihtimali var. Bizim kulüplerimizin gençlere yatırım yapmak ve kiralık almaktan başka çaresi yok gibi görünüyor.



Enes Ünal F.Bahçe'ye gelmeli

Fenerbahçe'de yeni bir teknik adam, yeni bir başkan var. Taraftara çok iyi enerji verildi. Fenerbahçe'ye bir heyecan geldi. Barış kadroyu gördü. Fenerbahçe 4-3-3 oynayacaksa 3 oyuncu almak zorunda. Giuliano'ya o zaman yer yok. Enes Ünal da gündemde. Kendi kariyeri için gelmeli mi? Bence Fenerbahçe'ye gelmeli. Burada gelişim kaydedebilir. Soldado'nun yaşı ilerledi ve halen antrenmana çıkmadı.



En avantajlı takım bence Galatasaray

Bu sezona en avantajlı başlayan takım Galatasaray. Geçen seneden şampiyon bir kadrosu var. Kiralık da olsa bir oyuncu aldılar; Onyekuru… Ancak oyuncu satarsa alabilecekler. Gomis'in kalacağını varsayarak, üst düzey bir fiyata satılabilecek oyuncular arasında bir tek Rodrigues görülebilir.