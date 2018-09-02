RIDVAN DİLMEN

İlk yarıyı statta izleyen bir kişi, "İkinci yarıya evde bakarım" deyip çıksa ve trafikten evine yetişemese bile çok şey kaçırmaz. İkinci yarıda güzel gol hariç hiçbir şey olmadı. Trabzonspor büyük kulüp... Uzun yıllardır şampiyon olmasa da büyük bir camia. Mazisi güçlü bir kulüp. Bence Galatasaray'ın 3 yıl üst üste puan çıkaramadığı deplasman yakın tarihinde yoktur, bakmak lazım. Trabzonspor duran topla 2 puan kaybetti geçen sene. Ekonomik problemlere rağmen hem takımı korudu, hem de eksikleri tamamlamaya çalıştı. Burak'ın sakatlığıyla Rodallega'ya dönüş mecburi de olsa fayda sağladı. Nwakaeme ayağına top gelince keyif veren bir oyuncu.

Galatasaray'ın bu kadar kolay kaybetmesi anormal ama Belhanda'nın maç 2-0'ken yaptığı işgüzarlıktı.

3-0'ken Galatasaraylı oyuncular psikolojik olarak, "Eyvah" dedi.

Muslera bile topu çok çabuk oyuna sokmuyordu. Özellikle Sosa önderliğinde kontrollü bir oyunla ikinci yarıyı kilitleyen bir Trabzonspor vardı. Eren Derdiyok'un yeterliliğinin olmaması, hem de 10 kişi kalınması Galatasaray'ın hamle yapmasını engelledi.

Tek artı N'Diaye... 6-0'a rağmen Hıncal Uluç hafta içindeki yazısında bu tehlikenin altını çizmişti. Trabzonspor bir Alanya değil. Stat TT Arena değil. Özgüveni yüksek bir kulüp, kaçıncı olursa olsun.

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MAİCON'UN İÇİNDEN GEÇTİLER



Maicon olağanüstü kötü günündeydi. Avantajlı pozisyondayken dahi topu rakibe kaptırdı son golde, birçok pozisyonda resmen içinden geçtiler. Ahmet'le birlikte büyük sorun yaşadılar, rakibe bu kadar müsaade ederek oynayamazsın. Sezonun en kötü performansını gösterdi.

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BU TAKIMIN MATEMATİĞİ NE?

Fenerbahçelİ olduğum için en başından karamsar bir tablo koymak istemem ama yılların verdiği bir tecrübe var. Bazı şeyler görünüyor. Kayserispor son bölümde 10 kişi kaldı ama o dakikaya kadar Fenerbahçe kalesine 18 şut attı, 9'u kaleyi buldu. Harun bu şutların birçoğunu çıkardı. 3'üncü golü kötü yemesi haricinde çok iyi oynaması dışında Fenerbahçe çok kötüydü.

Kayserispor takımına saygı duymak lazım. 3 maçta gol yemeyen bir takım 2 gol yemesine rağmen devam ettiler, iyi oynadılar.

Mensah, Bilal... Lopez zaten Valbuena'ya karşı çok ağır bastı. İyi, güzel ama her takımın orta saha oyuncuları mı Fenerbahçe'ye karşı iyi oynar? Malatya böyle, Göztepe keza...

Risk alan bir teknik adam olabilir, anlarım ama üç lisanslı santrforun Slimani, Soldado ve Frey'in sahadaysa, Ayew falan da oynuyorsa iş doldur boşalta dönüyor. Böyle oynarsan Malatya'da Sadık, Göztepe'de Titi, burada da Kana Bıyık'ın işine gelir bu oyun.

Fenerbahçe 11 transfer yaptı. Kadroya bakıyorsun, Slimani ile Skrtel dışındaki herkes soru işareti. 4-2-3-1 ya da 4-3-3 oynayabilecek, geniş ama üst düzey oyunculardan kurulu olmayan bir takım Fenerbahçe ama esas sorun düzenin olmaması. Cocu'ya bu konuda ciddi eleştirim var. Fenerbahçe bir maçın sonunu böyle başıboş, sol açıksız, 3 santrforlu getiriyorsa, bu takımın matematiği neydi?