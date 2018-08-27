RIDVAN DİLMEN

Çok iyi kontraya çıkan, bir o kadar da savunma arkasına koşmaya izin veren bir Beşiktaş vardı. Gördüğümüz kadarıyla Vida'nın da bombası patlıyor. Antalyasporlu oyuncular, pozisyonlarda direkt geçtiler yanından. Beşiktaş'ın takım savunması rezalet. Çok disiplinsiz oynuyorlar. Oğuzhan kötü oynuyor ama becerikli bir futbolcu. Taraftarın da tepkileriyle beraber güven kaybı yaşıyor. Bu yüzden iyi ki oyun içinde çıkarılmadı. Üst üste maçlar Beşiktaş'ı hem mental hem de fiziksel olarak etkilemiş. Kimse böyle bir Antalya beklemiyordu. Beşiktaş'ın zaafını çok iyi kullandılar. Beşiktaş'ı uzun pasa zorladılar. Oyunun neredeyse tamamında Beşiktaş uzun oynadı. Dönen toplarda da çabuk çıkmayı bekliyorlardı ve Antalyaspor bunu da yaptı. Beşiktaş'ta oyun düzeninde aksamalar başladı. Gökhan ritmini bulmuş değil. Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu sezon başından bu tarafa Caner. Şenol hoca taktik olarak elinden ne geliyorsa yaptı. Beşiktaş'ta irdelenmesi gereken bir nokta var. Beşiktaş bol orta yapan bir takım, bunu da yine gösterdiler. Peki Negredo kanatlardan gelen ortalarda etkili mi? Pek değil. Cenk, Aboubakar, Demba Ba kafa toplarında iyi ama Negredo öyle değil. Negredo genelde penaltı noktası ile ceza sahası yayı çevresinde duruyor. Beşiktaş'ın ritim bozukluğundan çok, sakin oyun eksikliği var. Bir şekilde yenerim demek sizi oyun disiplininden koparıyor. Antalyaspor'un attığı ilk gol ise bana göre ofsayt ama kural kitabına göre ofsayt değil. Bu pozisyon futbolun mantığına göre ofsayt olmalı. Çarpsaydı ofsaytmış, kurtarmak isterse ofsayt değilmiş. Ben bu kuralı inandırıcı bulmuyorum ve bana kalırsa derhal değiştirilmesi gerekiyor. Bu işin başında olan insanların, bu kuralın yanlış olduğunu görmesi gerekiyor.