RIDVAN DİLMEN

Beşiktaş ile Erzurum, birlikte el ele Erzurum'u yendiler. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş gibi bir takıma karşı 3-4 pozisyon bulacaksınız ve atamayacaksınız... 1-0 geride olmak Beşiktaş için kötü bir skor değildi. Erzurumspor ikinci yarı baskıyı yiyince, Gökhan golü attı. Büyük takımla oynamanın farkı bu dakikadan sonra başladı.

İlk yarıda çok kötü oynadılar ama ikinci yarıdaki oyunuyla Beşiktaş, Erzurum'da galibiyeti hak etti. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili yorum yapmam çünkü kazanan haklıdır. Bakarsak Beşiktaş 24 günde 6 maç yaptı. Çok kötü zeminlerde futbol oynadı. Vodafone Park'ın kötü zemininde 3 maç yaptılar. Linz'de çok tuhaf ve psikolojik olarak zor bir karşılaşma oynadılar. Sonra da direkt Erzurum'a gelip yüksek rakımda maça çıktılar. Kolay bir maraton değil ve bu zorlu periyot devam edecek.

Milli maç arası en çok Beşiktaş'a yarayacaktır. Milli takıma fazla oyuncu göndermemesi de avantajı olacaktır.

Ben Beşiktaş'ın uzun yıllardır 45 dakika bu kadar pozisyon verdiğini hatırlamıyorum.

Özellikle Tolgay ile Oğuzhan'a çok yük bindi. Oğuzhan'ın 2-3 tane iyi maça ihtiyacı var. Bir düşüş var, özgüven kaybı da var.

Hakem Ümit Öztürk harika maç yönetti ama VAR'ın atladığı bir pozisyon var. Vida'nın pozisyonu. Önüne almak istedi ama rakibin ayağına bastı. Pozisyon net penaltı. Farkında değil, belli bir kriteri varsa bilemiyorum. VAR'dan seslenseler, penaltıyı çalardı.



Eğrisi doğrusunu buldu

Negredo attığı gollerle Beşiktaş'a Avrupa'da tur, ligde de galibiyet getirdi. Beşiktaş bu sezon Türkiye Kupası'nda yok, Avrupa Ligi'nden de elenseydi geriye lig kalacaktı. Beşiktaş'ta 4 forvetin en iyisi Negredo. Güneş ümidini kesmişti ondan. Eğrisi doğrusuna geldi ve Negredo ile devam edilecek gibi gözüküyor.

***

Galatasaray henüz hazır değil



G.Saray 2'de iki yaptı, 6 puanı cebe koydu. İyi oynamadı, henüz hazır değiller. Onyekuru harika bir gol attı. Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Fatih hoca böyle oyuncuları seviyor. Genç ve çabuk bir oyuncu. Bruma, Rodrigues, bu tip futbolcuları çok beğenir. Savunma arkasına toplu, topsuz yaptığı koşular var. İnşallah bonservisini alma hakkı Galatasaray'dadır. Fernando da 'Oğuz Çetin, Sergen Yalçın pası' vererek golde asisti yaptı.

Aslında Galatasaray'ın 11'i dün Göztepe karşısına çıkan kadro değil. Bu takıma Gomis gelecek. İkinci yarıda da oyuna girdi zaten. Gomis geçen sezon 29 gol atmış. Eğer gitmezse Galatasaray'ın santrforu Gomis'tir. Fatih hoca hemen onu terk etmez. Hocanın Gomis ile ilgili çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bunu muhakkak hissettirmiştir.

Belhanda kimine göre vasat bir oyuncu, kimine göre kalitesinin altında performans veriyor. Ama Fatih hoca ondan kolay kolay vazgeçmiyor. Sebebi antrenmanlarda klasını görüyor, o yüzden ısrar ediyor. Emre Akbaba'nın doğru transfer olduğunu gördük. Her duran topta etkili. Terim, Belhanda ile birlikte onu kullanacağını da gösterdi.

Göztepe, haftaya Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Her takımı her yerde yenecek potansiyelde bir takım. Seyircisi de harika. Stadın kapasitesi 30-35 bin olsa dolar. Ama antrenör istikrarını yakalamaları gerekiyor.

Ayrıca Galatasaray tribünleri Yasin'e neden tepki gösteriyor anlamadım. Ben Fenerbahçeliydim, Fenerbahçe'ye gol de attım, çok da mutlu oldum. Fenerbahçe'den sonra da devam edebilirdim ve sorsalardı, gol atmak isterdim. Yasin'in mücadelesine saygı duyulmalı.