RIDVAN DİLMEN

Kura çekildiğinde "Kim çekti bu kurayı" dedim ama Benfica'yı her iki maçta izleyince Lizbon'daki ikinci yarı hariç, "Biz bunları eleyebiliriz" diye düşündüm. Yalnız gıcık, sinir bozucu bir skorla kaybettik ilk maçı. Rakibin çabuk oyuncuları olduğu için kontrollü hücum yapmak gerekiyordu. Cocu da zaten öyle başladı. Yavaş yavaş yarı alana itmeye çalışıyordu ki öyle oldu ama tam rakip yarı alanda oyunu kontrol altına alırken golü yedik. Zaten Benfica'nın şahane orta sahası var. Pizzi ile Fernandes. Pizzi oyunu başlatıyor, Fernandes rakip yarı alanda zorluyor. İşte bu gol bir şok etkisi yarattı ama ilk yarının sonunda gelen gol de "Dur bakalım, bu Benfica'ya iki gol atılabilir" düşüncesini getirdi açıkçası. Fakat hemen hemen hiç pozisyona girmeden hücum yapıyor gözüktü Fenerbahçe. Kaldı ki Cocu futbol adına, taktik adına oyunun son 25-30 dakikasında savunmanın önünde yalnızca sarı kartlı Eljif'i bırakarak hücum yapmak istedi. Fakat kenarlara gidip hücum yapamayınca Ayew de kalabalığın içine gelince (hazır değil) Benfica da oyunu soğutarak, kalesinde pozisyon vermeyerek Fenerbahçe'yi eledi ve evine döndü.

5 üzerinden puan verecek olursak Fenerbahçe taraftarı 5. Sahiplendiler çok, oyunun sonuna dek maça asıldılar. Takımın 5 üzerinden tamamı 2. Yani vasatın üstü oynayan 14 oyuncudan 1 oyuncu bile yoktu. "Ne yapsın X, elinden gelen bu kadardı" denilecek oyuncu yoktu. Mücadele etmeyen de yoktu ama taraftarın coşkusuyla istekli, arzulu ama çabuk oyunla acele oyunu karıştıran, şuursuz ve kontrolsüz, teknik olarak da bol hatalı bir maç çıkardılar. Cocu'nun planı maç başında doğruydu, devamında risk alması da yanlış değildi ama hücum organizasyonlarında takımı çizgiye çıkarıp açacağına merkezden hücumlarda ısrar etmesinin önüne geçemedi. Artık önce lig, sonra da Avrupa Ligi'ne bakacak.