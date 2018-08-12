RIDVAN DİLMEN

Fenerbahçe'nin 2 yeni transferi Ayew ve Barış dün Bursaspor'a karşı sahadaydı ama asıl transfer ekstra 20 bin kişi. Sahasında 20 bine oynuyordu, şimdi ise tamamen dolu... Fenerbahçe geçen sezon deplasmanın uzak ara lideriydi ama evinde ihtiyacı olan puanları alamadı. Galatasaray içeride 49 puan alıp şampiyon oldu.

İstanbul'daki takımlara bakarsak hem başkanı hem de teknik direktörü değişen tek takım Fenerbahçe oldu. Özellikle Fenerbahçe seyircisinin arzusu müthiştir. Bu geri döndü. Fenerbahçe'de beklediğimiz coşku var ama istediğimiz kaliteli oyun henüz yok. Bekleyip göreceğiz.

Fenerbahçe sürpriz bir gol yedi ama 2 dakika sonra yine pozisyon atlattı. Skoru çabuk eşitlemeseler Fenerbahçe için sıkıntı olabilirdi.

Maçın son anı Skrtel'in Volkan ile çıktığı yüksek topta koluna değen top bence penaltı değil. Rıdvan Dilmen olarak benim düşüncem top ele düşüyor. Ters düşüncesi olanlara da saygım var. Bu pozisyona yarın öbür gün bir penaltı çalabilirler mi, çalabilirler. Şunu belirtelim, futbolcu kafaya çıkarken kolları kapayarak zıplayamaz. İptal edilen Bursaspor'un penaltı pozisyonunun da ofsayt olduğunu gördüler. Yardımcının yaptığı büyük hatayı video engellemiş oldu. VAR konusunda da ayrı bir parantez açmak gerek. Bekleme süresi çok uzun. Bunu çözmeleri gerek.

Slimani transferine gelecek olursak... Fenerbahçe'nin bir santrfora ihtiyacı vardı. Soldado artık kariyerinin sonlarına geldi. Avrupa ile birlikte 40 maç götürebilecek bir oyuncu değil. Rotasyonda kullanılacak bir isim. Transfer kesinlikle gerekiyordu. Sezon başı hazırlığını nasıl geçirdi bilmiyorum ama yapılması gereken bir takviyeydi.