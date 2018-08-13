RIDVAN DİLMEN

Beşiktaş ilk dakikadan itibaren perşembe akşamı LASK Linz karşısında yapamadığı kadar atak yaptı. Geçen kısa sürede konsantrasyon ve fizik kalitesi değişmiş. İlk yarı 5-0 bitecekti, 2-0 bitti. Moralli ve dinlenen rakibini sürklase etti. Beşiktaş, Akhisarspor'a 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yendiniz ama bir dakika ben varım' der gibi oynadı. Beşiktaş, ilk yarıda işi bitirdi, 2-0 tehlikeli bir skordu. Perşembe günü Avrupa'da oynadı, üç gün sonra aynı kadroyla sahaya çıkınca fizik olarak düştü. Futbolda fiziğin, kondisyonun, rotasyonun ve rotasyondaki oyuncuların ne kadar önemli olduğunu gördük. Şenol hoca takımı uyardı yerinizde kalın diye, fizik olarak düştü çünkü. Kötü zeminde oynamak futbolcuları yoruyor. Galatasaray da aynısını yaşadı. Futbolda altını çizeceğim en önemli şey fiziktir. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu klasik Beşiktaş'ın iyi oyunlarındandı. Hem Linz maçında hem de Akhisar karşısında Caner'i çok beğendim. Caner iyi toplar kesti, Gökhan da bindirmeler yaptı. Ligimizin en tehlikeli kanat hücumunu yapan takımı Beşiktaş. Akhisar'a gelince hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı finalde yeniyorsunuz. Deplasmanda Beşiktaş ile oynarken skoru 2-1'e getiriyor çevirmeye çalışıyorsunuz, bu anlamda Susic pozitif futbol oynatmaya çalışan bir teknik adam.

Medel'i sadece bir ön libero olarak görmeyelim, klasik süpürücü değil takımı ileri taşıyor. Medel olmasa Pepe o golü atamazdı. 'Sen git ben kalırım' diyor. Örümcek gibi, Atiba için iki yıl önce konuştuklarımız neyse bugün onun çabuk hali. Her yerde oynuyor, stoper, sağ bek... Larin iyi değil, iyiye yakın bir yedek olur. Zaman lazım. Beşiktaş'ın bu hızlı temposuna ayak uydurabilecek bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın çok acil bir şekilde santrfora ihtiyacı var.