RIDVAN DİLMEN

Öncelikle Malatya takımı dolu dolu oynamadan kazandı ki geçen hafta yorucu bir maç oynamışlardı. Takımın oyuncu kadro ve dizilişlerine bakarım. Kimseyi kolay kolay sert bir şekilde eleştirmem. Kesip atmak doğru olmaz. Fenerbahçe Kulübü, Haziran-Temmuz aylarında şampiyonluğun adaylarındandır. Erken koptuğumuz sezon da yaşadım ben futbolcu olarak. Fenerbahçe devrim gibi bir karar alarak, 20 yıllık bir başkan Aziz Yıldırım'ı artılarıyla eksileriyle değerlendirdi ve taraftarların sevgilisi Ali Koç'u seçti. Fenerbahçe başkanlığına da 1.5 yıl hazırlandı ve geldi. Ali Bey'in çok kredisi vardır, sonsuz. Ekonomik anlamda sürpriz bir tablodan bahsedildi. Eli kolu bağlı denilen Fenerbahçe, Barış, Ayew, Slimani, Ferdi, Berke gibi oyuncuları transfer etti. Ekonomik tablo sürprizdi belki ama hazır bir kadro da vardı. Fenerbahçe'nin ikinciliği başarı değildir ama ikinci yarıda oynanan futbol ve şampiyonluğu bir maçla kaybetmiş bir takım vardı. Sayın Cocu'ya çok büyük bir saygım var ama Türkiye Ligi dinamikleri çok farklıdır. Özellikle Hollandalı teknik adamlar farklı bir altyapıdan ve kültürden geldikleri için buraya uzaklar. Öyle radikal bir değişikliğe getirildi ki teknik heyet tamamen değişti, sportif direktör Comolli geldi. Volkan Demirel ile 9 Temmuz'a kadar sözleşme yapmadı.

Comolli hazırlık yaparken herhalde Altınordu'dan Barış'ı izlemedi. Ayew'i, Slimani'yi... Bir de Emre Akbaba var mesela, Comolli'nin 1.5 yıl Emre'yi izleyip hazırlandığını sanmıyorum. Türkiye'nin ve Fenerbahçe'nin oturmuş, belki izleyiciyi sıkan bir kemik kadrosu vardı. Bu Fenerbahçe'nin kapasitesi yok deniyordu belki ama bir kalıbı vardı.