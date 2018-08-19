Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Rıdvan Dilmen > Damien Comolli neye hazırlanmış?
RIDVAN DİLMEN
19 Ağustos 2018, Pazar RIDVAN DİLMEN

Damien Comolli neye hazırlanmış?

Öncelikle Malatya takımı dolu dolu oynamadan kazandı ki geçen hafta yorucu bir maç oynamışlardı. Takımın oyuncu kadro ve dizilişlerine bakarım. Kimseyi kolay kolay sert bir şekilde eleştirmem. Kesip atmak doğru olmaz. Kulübü, Haziran-Temmuz aylarında şampiyonluğun adaylarındandır. Erken koptuğumuz sezon da yaşadım ben futbolcu olarak. Fenerbahçe devrim gibi bir karar alarak, 20 yıllık bir başkan 'ı artılarıyla eksileriyle değerlendirdi ve taraftarların sevgilisi 'u seçti. Fenerbahçe başkanlığına da 1.5 yıl hazırlandı ve geldi. Ali Bey'in çok kredisi vardır, sonsuz. Ekonomik anlamda sürpriz bir tablodan bahsedildi. Eli kolu bağlı denilen Fenerbahçe, Barış, Ayew, Slimani, Ferdi, Berke gibi oyuncuları transfer etti. Ekonomik tablo sürprizdi belki ama hazır bir kadro da vardı. Fenerbahçe'nin ikinciliği başarı değildir ama ikinci yarıda oynanan futbol ve şampiyonluğu bir maçla kaybetmiş bir takım vardı. Sayın Cocu'ya çok büyük bir saygım var ama Türkiye Ligi dinamikleri çok farklıdır. Özellikle Hollandalı teknik adamlar farklı bir altyapıdan ve kültürden geldikleri için buraya uzaklar. Öyle radikal bir değişikliğe getirildi ki teknik heyet tamamen değişti, sportif direktör Comolli geldi. ile 9 Temmuz'a kadar sözleşme yapmadı.
Comolli hazırlık yaparken herhalde Altınordu'dan Barış'ı izlemedi. Ayew'i, Slimani'yi... Bir de Emre Akbaba var mesela, Comolli'nin 1.5 yıl Emre'yi izleyip hazırlandığını sanmıyorum. Türkiye'nin ve Fenerbahçe'nin oturmuş, belki izleyiciyi sıkan bir kemik kadrosu vardı. Bu Fenerbahçe'nin kapasitesi yok deniyordu belki ama bir kalıbı vardı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN