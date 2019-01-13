Şampiyonluğun şifresi 16

“Kamp kadromuz 32 kişi, bunların 16’sı altyapı kökenli. Bursa’da plakayı bulduk! Çıkarttığımız bu genç oyuncular, ikinci şampiyonluğun temeli olacak”

Sezon başında geldiği Bursaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan ve kulübün geleceğine dair başarı getirecek önemli planları olan Samet Aybaba, Antalya'da SABAH'ın konuğu oldu. Futbol sevgisi çok yüksek bir şehirde göreve talip olmanın büyük sorumluluk getirdiğini kaydeden ve uzun uzun projelerini anlatan Aybaba ile yaptığımız sohbetten öne çıkanlar şöyle:



HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ

- Bursaspor olarak hak ettiğimiz yerin çok altındayız. İlk yarıyı 21 puanla 11. sırada bitirdik. Bu oyunun karşılığı en az 10 puan daha yukarıda olabilirdik. Bunu biraz tecrübesizlik, gol yollarında eksiklik, sakatlık ve VAR sisteminin bize geciken adaleti oluşturdu. Ancak ikinci yarı yükselişimizi sürdürmeyi planlıyoruz.

- Berabere kaldığımız Beşiktaş maçında ilk 11'de 4 tane altyapıdan oyuncu oynattım. Galibiyeti kaçırdık. Kamp kadrosu 32 kişi, bunların 16'sı altyapı kökenli. "Bursa'da plakayı bulduk" diyorlar. Bu 16, şampiyonluğun şifresi. Hepsi yetenekli oyuncular. Kimini 11'de oynatıyorum, yavaş yavaş geliştiriyorum. Altyapıdan çıkarttığımız 16 genç, 2. şampiyonluğun temeli olacak.



RISK ALMAYAN KAHRAMAN OLAMAZ

- A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu kampa geldi , anlattık. Ertuğrul ve bazı oyuncuları sordu. Ben anlattıkça mutlu oldu. "Yaptıkların riskli değil mi? Süper Lig'desin yönetim, taraftar, camia ne diyor? Nasıl başarıyorsun?" dedi. Ben de dedim ki, "Ben bu işi yıllardır yapıyorum , yıllardır Türk gençlerine güvendim ve destekledim. Risk almadan bu işler olmaz. Yüksek paralar ve iyi transferle bu işleri yapmak kolay. Zor olan bizimki." Takdir etti, Aynı şeyi yapmak istediğini söyledi, yardım istedi. Diyorum ki risk almayan, sonunu düşünen kahraman olamaz. Ancak bizim kahramanlık iddiamız yok. Türk futboluna hizmet iddiamız var. Lucescu ligde yeteri kadar süre almayan genç oyuncular için bir kamp ve maç düşünüyor. Ben de "Gençlerden oluşan, sağlam ve iddialı bir takım göndereyim" dedim.



TÜRK HOCALAR EN İYİSİNİ YAPAR

- Bana soruyorlar 'Milli Takımın başında Türk futboluna hizmet etmek ister misin?' Diyorum ki; ben 30 senedir Türk futboluna, milli takımına insan kazandırarak bu işleri yapıyorum Biz hiçbir zaman göreve talip olmadık, olmayız. Şu anda Milli Takımın bir hocası var. Bundan sonrasını konuşmak bize yakışmaz. Ancak Türk antrenörleri çok kaliteli. Tercih edilirlerse milli takım görevini en iyi şekilde yaparlar.



BÜTÇELERİ DÜŞÜRÜYORUZ

- Başkanımız Ali Ay ile çok iyi anlaşıyoruz. Bütçe bazlı dengelere bakarsak, takımın bütçesini de indiriyoruz. 150 milyon TL'de aldık, 78 milyon TL'ye düşürdük. Takımın maaş bütçesini 50 milyonun altına çekeceğiz. Bir iki yıla olur, Sivas'ta bunu yapmıştık



KİTAP OKUYAN ÇOCUKLAR!

- Arkadaşlara söyledim. Çocuklar gençsiniz, okuyun diye. Aileleriyle, çocuklarla ilgileniyoruz. Dünya klasiklerini okusunlar dedim. Atalarını, milli değerlerini öğrensinler istiyorum. Daha iyi iletişim kuruyoruz. Ellerinde telefon, sürekli ona gömülmüş çocuklar görmek yerine, kitap okuyan çocuklar görmek hoşuma gidiyor.



GENÇLERE GÜVENMEK MİLLİ GÖREVDİR

- Türk gençlerine güvenmek ve onlara şans vermek, milli görevdir. Bu iş zorla değil aşkla olur. Kayseri'de havalimanına girerken solda askeriyenin kapısında bir yazı yazar, "Vatanını en çok seven işini, görevini en iyi yapandır" diye… Türk futboluna kazandırdığım gençler gurur kaynağım.

- A Takım kadrosunun yaş ortalaması 22,5. Takımın dengesini bozmadan, genç oyunculara tecrübe kazandırıyoruz. Kastamonu'yu 2-1 yendik, 2. golü 16 yaşındaki Ali Akman attı. Ayhan Akman'ın yeğeni. Boynuz kulağı geçecek gibi gözüküyor. Bursaspor olarak milli takımlara 27 oyuncu gönderdik. U17 milli takımı hariç tüm milli takımlarda oyuncumuz var. Oraya da inşallah vereceğiz. Nazar boncuğu diyoruz.

- Başkanımız Ali Ay ve yönetimin desteği olmasa, taraftarın inancı ve desteği olmasa, bu değişimi yapamazsınız. Ben onlara, onalr bana inanıyor. Bu takım Uludağ'ın zirvesine doğru tırmanıyor. Benimle ya da bensiz Bursa yükselişine devam edecek