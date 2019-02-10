FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın iç sorunlarından biriydi Burak Yılmaz transferi... Taraftarın önemli bir kısmı memnundu böyle bir golcüye yeniden sahip oldukları için...

Kimi taraftar kararsız kimi ise sert tepkiliydi. Ancak Kagawa'nın gelişi, Antalya maçındaki coşkulu oyunla gelen farklı galibiyetle yeniden doğan Şampiyonlar Ligi şansı Beşiktaş'ta ve tribünde algıların değişmesini beraberinde getirdi.

Dün yeniden deniz tarafı kale arkasında uzun bir aradan sonra şampiyonluk tezahüratının yapılması birçok kişiye fantastik gelebilir... Ancak değişen bakış açısını göstermesi açısından önemli. Bu değişim hiç kuşkusuz Burak Yılmaz'da yaşandı. Taraftar maç öncesi Burak'ı tribünlere çağırdı; moral verip, destek oldu. Burak da attığı 2 klas golle bu sevgiye karşılık verdi. Açık tribünden de gelse Burak'ın üçlüye çağrılması Beşiktaş'ta önemli bir iç sorunun çözüldüğü ya da en azından artık gündemin birinci maddesi olamayacağının göstergesi.

Bu maç Kagawa'ya yapılan hoş geldin tezahüratı ve şarkısının ötesinde Burak'ın ilk golünden sonra "AŞK YENİDEN" şarkısının çalınmasıydı. Maçtan önce ödenen paraların ne kadar etkisi var bilinmez ancak Beşiktaş bütün hatlarıyla iştahlı ve coşkuluydu. Beşiktaş'ta tek dikkat çeken Şenol Güneş'in toplu selamlamaya katılmamasıydı. Güneş, Mart başı mı, yoksa sezon sonu mu Riva'dan doğar tam net değil. Ama bir gerçek var; sis perdeleri dağılır 3 bilinmeyenli bir denklem yakında çözüme kavuşur, Riva yolu açılır.