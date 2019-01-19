FATİH DOĞAN

BEŞIKTAŞ Başkanı Fikret Orman'dan ve Şenol Güneş'ten ikinci yarı başlarken en çok duyduğum söz; "17 final oynayacağız.

Tek tek ilerleyip. 51 puanı toplayıp şampiyon olacağız." Bu iddialı söz sadece bize yapılan bir propaganda değil. 20 gündür oyunculara, camiaya da aynı söylem kullanılıyor.

Akhisar maçı bu açıdan ilk ve önemli bir finaldi. Beşiktaş iki şekilde kazandı.

Birincisi hükmen... Çünkü Akhisar Futbol Talimatnamesi gereği 21 kişilik esame listesinde yazabileceği 12 yabancı yerine 13 yabancı yazarak kural hatası yaptı.

Beşiktaş yönetimi itiraz ederse bu hakkını kullanabilir.

İkincisi siyah-beyazlı takım arzulu oyunu, motive olmuş futboluyla maçı kazandı. Sezonun ilk yarısında üzerine ölü toprağı atılmış gibi oynayan Beşiktaş'ı ikinci yarı başında zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmış gördüm. Ayrılanların ve kadro dışı kararlarının takımı ateşlediği ve oyuncuların kendine bir çekidüzen verdiği gerçek.. Birkaç oyuncudan bahsetmek istiyorum. Sahaya kaptan olarak çıkan Quaresma, dün 3 kez sağ bekte kademeye girerek takımın önemli bir parçası oldu.

Önemli bir değişim. Dorukhan parlıyor.

İyi niyetini, çalışkanlığını, akıl dolu golüyle taçlandırdı. Böyle devam ettiği müddetçe formayı kimse alamaz. Mirin ilk kez resmî maçta oynadı. VAR protokolünden yeteri kadar bilgisi olmadığından yardımcı hakeme "Neden ofsaytı geç kaldırdın" itirazı yapsa da görüntüsü iyiydi. Güzel başladı.

Burak Yılmaz henüz hazır değil. Ancak başlamak istedi. İyi niyetli çalıştı. Beşiktaş'ta Burak'ın sevdiği ara pasları daha çok görmeye başladık. Artarak devam edecek ve Ljajic bu oyunda daha ön plana çıkacak.

Beşiktaş çok iyi başladı. Ancak orta sahada boşluk ve dengesizlik var.

Rakip topu aldığında çok kolay geçiyor.

Burası Beşiktaş'ın üzerinde çalışması gereken zayıf noktası...

Ne diyelim 1'i gitti kaldı 16...