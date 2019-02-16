FATİH DOĞAN

Yeni Malatyaspor bu sezonun en iyi çıkış yakalayan takımı... Beşiktaş, soğuk Malatya deplasmanında yol kazasına uğramamak için ortaya beklentilerin üzerinde bir hırs ve dinamizm koydu. Malatyaspor, topun kontrolünü tamamen Beşiktaş'a bırakmış, deplasmanda oynuyor gibiydi. Atiba ve Dorukhan orta sahada dinamik, Burak ve Adem Ljajic, ceza sahası çevresinde inanılmaz hareketli ve üretkendi.

Beşiktaş, rakibi 40. dakikada kızaran Adem'i kaybetmeden önce de sonra da çok iyiydi. Sezonun en çok gol pozisyonuna girdiği maçlardan birisini oynadı. Burak, Lens, Güven, Ljajic ve Kagawa, gol kaçırma yarışına girmese, 2-1 değil, 5-1 biterdi maç. Burak'ın dinamizmi ve hazırladıkları, kaçırdıklarını mazur gösterebilir ama Lens kaçırdığı pozisyonla formayı derbide Quaresma'ya kaptırabilir.

40. dakikada Adem Büyük'ün arkadan Lens'in aşil tendonuna basıp, VAR'la kırmızıyı görmesi ne kadar amatörlükse, attığı golden sonra kale direğini tekmeleyen ve sarı kart görüp F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşen Adem Ljajic'in hareketi de tam bir amatörlüktü. Son üç haftanın yükselen yıldızı Ljajic, maçın ve derbinin kahramanı olma şansını kaybetti. Ljajic'in bu kontrolsüz sevincinde kaçırdıklarının ve Kagawa stresinin etkisi olabilir. Beşiktaş adına derbide büyük kayıp.

Cüneyt Çakır'ın önce sarı verip, sonra VAR'dan Adem Büyük'e kırmızı kart vermesi anlaşılabilir bir durum fakat ilk yarıda Vida'nın yerde kaldığı pozisyon penaltıydı. Galibiyet golünü Ljajic atsa da gelmeyen golü getiren ve maçı çeviren Kaptan Atiba'ydı. Gemisini kurtaran kaptan oldu.