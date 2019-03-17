FATİH DOĞAN

Beşıktaş, Konya maçında yaşadığı "İstifa söylemleri etrafında dönen" duygu boşalmasından sonra haftayı iyi bir rehabilitasyon süreciyle geçirdi. Şenol Güneş, bir süredir biz dahil çok kişinin merakla beklediği "Kagawa ortada, Ljajic solda birlikte nasıl oynar?" sorusuna cevap vermek ister gibi Göztepe maçına bu ikiliyle başladı. Ancak ilk 45 dakika Kagawa ve Ljajiçli sistem ortasahanın dinamizmini düşürdü.

Bu ikilinin birlikte oynanmak için kondisyona ve zamana ihtiyacı var. Böyle olunca yük Atiba ve Dorukhan'ın üzerine bindi. Kagawa'nın enerjisini kontrollü kullanma düşüncesi Ljajiç'in yeni yerini yadırgaması Beşiktaş'ın ilk 45'te gardını düşürdü. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda o kadar kötü ve tanınmaz haldeydi ki Göztepe gol yollarında biraz becerikli olsa etkili oyunlarını zafere dönüştürebilirdi.

Ancak ellerine geçen fırsatları kullanamadılar.



GÖNÜLSÜZ MEDEL!

Güneş ilk değişiklik hakkını ilk yarı Adriano sakatlanınca zorunlu olarak Necip'i oyuna aldı ve stopere gönderip, Medel'i sol beke kaydırdı. Medel'in gönülsüz solda oynaması ama daha çok Adriano'ın yokluğu Beşiktaş'ın ilk yarı pas kalitesi ve etkinliğini de düşürdü.



İŞİ BİTİREN HAMLE

Şenoş Güneş ikinci yarıya Necip'i çıkararak Medel'in önüne Lens'i koydu.

Dorukhan ise stopere geçti.

Beşiktaş bu hamleyle ikinci yarıya daha iyi çıktı ve Burak ile aradığı golü çabuk buldu.

Bu süreçte Burak, Dorukhan ve Ljajic'i çok etkili gördüm.

Maçın en iyisi ise hiç kuşkusuz Gökhan Gönül'dü.

90 dakika sonunda milli sürecin Şenol Güneş'te motivasyon kaybı yaratmadığı gibi ona daha iyi moral verdiği ortaya çıktı.