FATİH DOĞAN

Beşiktaş derbiye muhteşem başladı. Güneş'in takımı kendi pas oyununu oynamasının yanısıra 3. bölgede sarı-lacivertli takıma pres yaparak ilk yarı adeta sürklase etti. Güneş, bir nevi Türkiye'de 3. bölgede rakibe pres ve ilk hamlede oyunu bozma taktiğini en uygulayan Yanal'ı kendi silahıyla vurdu. Başta attığı gol, kazandırdığı penaltı ve kestiği ataklarla Gökhan ve attığı gollerle Burak'ın ön plana çıktığı ilk yarıda Beşiktaş 3-0'ı bulunca Beşiktaş'ın en büyük rakibi ikinci yarı sahaya çıktı. Rehavet ve kibir... 3-0 ve soyunma odası Beşiktaş'a yaramadı. Yorulan takımda gereksiz top kayıplarıyla dikkat çeken Güven ve yorulan Kagawa değişikliği gerekiyordu. Şenol Hoca 3-0'ın etkisinde kaldı. Geç kaldı. Yanal'ın takımın her topu atmaya çalıştığı Moses'i oyundan alması ilk planda garip görünse de F.Bahçe kurtuluşu Moses'te değil takımda aradı. Buldu da. Şenol Güneş'in karşı hamlesi geçikti.

F.Bahçe'nin ikinci golünde 62'de Sadık'ın golünde net Dorukhan'ın omuzuna basarak hem rakibini engelliyor, hem de kendi yükseliyor. Net bir faul. Ancak Bülent Yıldırım VAR'a gidip eyyam kokan bir kararla golü veriyor. Kayseri-F.Bahçe maçını hatırlayın! Kravvets aynı 62 dakikada benzeşen pozisyonda Serdar Aziz'le yükselip kafa golünü atıyor. VAR'a giden Alper Ulusoy Kayseri'nin golünü İPTAL ediyor. İşte çelişki. Sadık patolojik vaka. Sadece ayakları değil eli kolu herşeyi oynuyor! Bir süre sonra hem hakemler hem rakip oyuncular bu oyuncuyu tamamen çözerler. Beşiktaş, hocasıyla futbolcusuyla bugün ikinci yarıda 2 puanı değil taraftarının ilk yarıda diline doladığı şampiyonluk umutlarını kaybetti.

Fenerbahçe'nin 3-0 geriye düşmüş, mecazi anlamda ölmüş takımını yenemiyorsan Güneşli günlerden bahsetmeyeceksin...