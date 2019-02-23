FATİH DOĞAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı arasında geçen yıl mayıs ayında oynanan maçın gerginliği sürüyor... Sizce bu durum, sahaya yansır mı, yoksa sakin bir mücadele mi bekliyorsunuz?

Gerginlik bekliyorum… Temennim, gerginliğin yaşanmadığı, futbol kalitesinin ve zevkinin ön plana çıktığı bir maç olması. Ancak ülkemizde yıllardır 'büyük derbi' kavramı, gerilim, kavga, şiddet üzerine inşa edildi. Ülkede futbolun bir yere gelmesindeki engellerden biri bu anlayış. Şiddet ve nefret, büyüklük ölçüsü gibi lanse ediliyor. Bunun örneğini daha çok Galatasaray- Fenerbahçe derbileri öncesi rekâbeti değil, gerilimi ve şiddeti yükleyerek yapıyorlar. Bu algı yönetimlerinden vazgeçilmediği sürece bir yere varamayız.



Derbide iki takımdan kimlerin öne çıkmasını bekliyorsunuz?

Bu derbiye; Beşiktaş adına damga vuracak ismin Burak Yılmaz olacağını düşünüyorum. Burak, haftalardır zihinsel ve fiziksel hazırlığını çok iyi yapıyor. Beşiktaş'taki ikinci isim Dorukhan… Genç yıldızın enteresan bir pozisyon ve gol şansı var. Derbide iyi oyununu sürpriz bir golle taçlandırabileceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de ise Soldado ve Moses'ın ön plana çıkacağını düşünüyorum. Özellikle Moses-Caner ve Soldado-Mirin eşleşmeleri ilginç olacaktır. Dorukhan'ın enteresan bir pozisyon ve gol şansı var. Bunu F.Bahçe karşısında kullanabilir.



GÜNEŞ ZAFERLE BİTİRMEK İSTER



Şenol hoca son dönemde Fenerbahçe derbilerinde istediği sonuçları alabilmiş değil… Bu maçta Beşiktaş'ı galibiyete taşıyacak formül ne olabilir?

Şenol Güneş geldiğinden bu yana derbilerdeki en başarılı takım Beşiktaş. Hoca 3.5 yıllık Beşiktaş serüveninde, çok teknik adam değiştirdi. O yüzden bu avantajı var. Ama şunu kabul edelim ki Güneş'in Fenerbahçe derbilerinde farklı bir hassasiyeti var. Kadıköy'de yaşadıklarından sonra da bunun arttığını düşünüyorum. Saha ve seyirci avantajını da kullanarak Beşiktaş'taki son Fenerbahçe derbisini zaferle kapatmak isteyecektir.



Ljajic'in cezalı olduğu bu maçta Kagawa 11'de yer alır mı, yoksa hocanın tercihi başka bir isim mi olur?

Kagawa'nın transferi Ljajic'e olumlu yansıdı. Sırp futbolcuyu ateşledi. Olmaması Beşiktaş adına kayıp. Onun yerine yüzde 70 Kagawa oynayacak. Beşiktaş'ta Şenol Güneş defans ve orta sahadaki altılıyı bozmayacak. Ancak ileride Ljajij'in yerine Kagawa'yı bekliyorum. Quaresma'nın 11 başlamasını, Güven ve Lens'ten birini de yedek oturtmasını bekliyorum. Beşiktaş'ta hava iyi. Ahmet Kavalcı'nın verdiği yemekte takım derbiye hazır olduğunu gösterdi. Beşiktaş bu maçı kazanacağına inanıyor.