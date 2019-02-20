15 Mart hazırlığı

TFF kurmayları, 17 Süper Lig kulübünün temsilcilerini ağırladı... Bankalar Birliği ile varılan borç yapılandırma anlaşmasının 15 Mart’a kadar nihai halini alması için kollar sıvandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği arasında kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bilançolara sahip olmaları amacıyla varılan anlaşma kapsamında; dün TFF Riva Tesisleri'nde önemli bir toplantı düzenlendi. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra Galatasaray dışında Süper Lig'de yer alan 17 Süper Lig kulübünün temsilcileri toplantıya katılarak, kulüplerin ekonomik sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. TFF'nin Hukuk ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticisi Hüsnü Güreli; TFF'nin UEFA benzeri hayata geçireceği Yerli Finansal Fair Play uygulaması hakkında önemli bilgiler verdi. Güreli şu noktalara dikkatleri çekti:

15 Mart tarihine kadar UEFA FFP Kriterleri Yönetmeliği'ne uyumlu bir taslak hazırlanacak.

Taslağa; Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortak çalışması ile son şekli verilecek.

TFF ile Bankalar Birliği, kulüplerin sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşması ve doğru bir kredi yapılandırması içerisine girmesi için gerekli detayları belirleyecek.

Borcu olan bütün kulüplere yapılandırma hakkı verilecek. Ekonomik göstergeleri olumlu olan kulüpler de isterlerse kredi hakkından faydalanabilecek. UEFA'nın da TFF ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tam destek verdiği tarihi değişimi yakından takip ettiği bilgisi toplantıda paylaşıldı. TFF ve Kulüpler Birliği yetkilileri, bir hafta içerisinde önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ardından ise Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile son aşamaları değerlendirecek… Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanvekili Erol Bedir, toplantı sonrası, "Federasyon lisanslama çalışmalarına 15 Mart'ta başlayacak. O tarihe kadar finansal konuları halletmemiz gerekiyor. UEFA kriterlerine göre borcumuzun olmaması gerekiyor. Sayın Maliye Bakanımızdan randevu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.