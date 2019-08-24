FATİH DOĞAN

Beşiktaş sezona daha dinamik bir tribünle girdi. Yıllardır maç izleyenler bu değişimi farketti. Dün gece taraftar ve tribün sosyolojisinde önemli bir değişim yaşandı.

Statta maç izleyenlerin hayranlık abidesi, rakip takımların korkulu rüyası İnönü'nün kapalısı Vodafone Park'a geçilince hayallerle gerçekler arasına sıkışmıştı.

Eskiden hatıra Kapalı, araya giren iki kat loca, yüksek bedelli kombine ve bilet alabilen taraftarların 90 dakika bağıracak kadar kondisyona sahip olmaması 3 yıllık "Kale arkası" direnişini anlamsız hale getirmişti.

Sezona girilirken Çarşı adına sete de çıkan emektar tribüncüler kale arkasına geçme kararı aldı. Dün Göztepe maçında stadın en düşük bedelli ama en yüksek yüreğe sahip taraftarlarının olduğu yer Beşiktaş'ın yeni lokomotif tribünü oldu.

Maç boyunca susmadılar. Anlık tepkilerle ilk buluşmayı başarıyla geçtiler. Dün 1 dakika "Kadına şiddete hayır" diyerek susan ve alkışı hakeden tribünlerin takıma ilk maçında gösterdiği sabır da gerçekten çok önemliydi.

Beşiktaş ilk 45 dakika bittiğinde yaklaşık 50 top kaybıyla oynadı. Defansta top ve oyun yapmaya çalışırken Medel- Oğuzhan-Ljajicli orta saha topu ve oyunu ileri taşımakta zorlandı. Taraftar sabrının ödülünü ikinci yarıda aldı.

Beşiktaş'ın ilginçliği taraftarın en çok eleştirdiği Caner Erkin'in 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol atıp hem de asist yapmasıydı.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ruiz, bir nebze Boyd ve çiçeği burnunda N'Koudou oynadıkları futbolla taraftardan alkış aldı.

Galibiyete rağmen Beşiktaş oyunda sancılar yaşıyor. Abdullah Avcı ile gelişeceğini düşünüyorum. Bunun için daha çok çalışmaya ve zamana ihtiyacı var.