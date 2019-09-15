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FATİH DOĞAN
15 Eylül 2019, Pazar FATİH DOĞAN

Standart yok!

Beşıktaş'ın en çok kazanan, Finali oynamış futbolcusu Vida maçın başında kritik bir pozisyon hatası yaptı. Kayode adeta penaltıyı aldı, hakem de verdi diyebiliriz.
Ancak ilginç olan bu pozisyonu başlatan Morais'in tek ayakla taç atışını Halil Umut Meler, 1. yardımcı Emre Eyisoy ve 4. hakem Yasin Kol'un yakın mesafeden görmemesi. Bunu bir kenara koyuyorum. VAR'ın yanlış taç atışlarında uyarmadığını biliyoruz. Ancak bu kadar ağır sonuçlanan bir kararda Meler ve yardımcılarının görmemesi anlaşılır gibi değil.
Vodafone Park'taki berabere biten bir önceki -Rize maçını hatırlayın. Vida ceza alanı içinde kafaya yükseliyor, arkadan sırtına benzer şekilde elle müdahaleyle mutlak penaltı hakem tarafından verilmiyor.
MHK'ye sormak lazım. Hakem standardı nerede?
yanlış taç atışını ve Kayode'nin hafif bir temasta kendini bırakışını göremediği gibi 75'te Kayode'nin Muhammed Elneny'ye dirseğini ve Elneny'nin rakibine diz darbesini de görmeyerek önce tek sarı kart verdi. Dorukhan'ın 35. dakikada mariz kaldığı pozisyonda VAR'a dahi gidilmemesinincevabı yok. VAR uyarısıyla doğru olan kırmızı kartları çıkartabildi.
Duruşuna baksan Halil Umut Meler 10 numara, performansa baksan 7'yi zor alır?
Bu ligin standardı yok. Neye penaltı verilir, neye penaltı verilmez tam bir keşmekeş!
Beşiktaş'ın da standardı yok.
Vida yaptığı hatalarla "Beni oynatmayın, istemediğiniz Roco'yu, hatta Necip'i oynatın" diye bağırıyor!

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