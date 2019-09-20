FATİH DOĞAN

Rize maçında kafaya çıkarken itilen Vida'ya penaltıyı vermeyen Yaşar Kemal Uğurlu hatalı... Gazişehir maçında hem topu rakibine veren, sonra penaltıyı verip kırmızıyı gören Vida hatalı..

Dün gece de gereksiz yere kalesini terkedip, kafayla topu çıkarmak isterken golü hediye eden Karius hatalı! Beşiktaş takım olarak daha maçı oynamadan bireysel hatalarla kendini sıkıntıya sokuyor. Bir nevi kendi kalesine gol atarak maçlara başlıyor.

"Burak Yılmaz ve Atiba döner Beşiktaş'ın dertleri biter" diyordum. Slovakya'da emin oldum ki Beşiktaş'ın "bireysel panik ve hatalardan" sıyrılması da gerekiyor.

Ljajic'in kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıdan sonra 38'de düşürülmesi de net bir penaltıydı. Ancak hakem Adem'i düşüren dizi görmezden gelip hatalı bir kararla "Aldatmaya yönelik" diyerek sarı verdi. Sahanın en iyi oyuncusu bu işe şaşırdı. Asıl şaşırtıcı olan Beşiktaşlı oyuncuların bu pozisyonda ve Süper Lig'de bunun gibi haklarının yendiği pozisyonlarda olaydan kopuk olmalarıydı.

Diaby beklentilerin çok gerisinde kaldı. Umut gayretliydi ama gözlerimiz Burak'ı aradı.

Hamle değişikliklerden Atiba katkı yaptı ama Lens ve Güven katkı sağlamadı. Aksine rakip takımda ikinci yarıda oyuna giren Ljubicic 3. golü attı. İşin ilginç yanı 3. golden önce korner vardı. Korner Sporer'in, Rebocho'nun kafasına tekmeyi sokmasıyla kazanıldı. Sarı kart ve Beşiktaş lehine faul gerekiyordu. Şimdi bir maçta bu kadar kritik hakem hatası ve bireysel hata dururken Ljubicic'in ve Rhasalla'nın 4-2'ye getiren gollerinin gerçek oyunu yansıttığını düşünmüyorum.