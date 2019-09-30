FATİH DOĞAN

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yönetimine dahi sormadan, istişare etmeden olağanüstü seçim kararı aldı. Baskın seçim havasındaki bu hamleyi kendine mi yaptı rakiplerine mi o muamma! Ancak hazırda kongre soluyan bir rakip olmadığına mevcut şartlarda kendi kalesine gol attı! Kongre havası risklidir. Hocanın, takımın üzerindeki stresini de alabilir ama genelde "Ne olacak, kim gelecek, paralar ödenecek mi?" diye futbolcular dahil herkesin kafasını meşgul eder. Belirsizlik herkesi yorar. Trabzon deplasmanına ikilemde gidildi. Karedeniz Kaplanı da Kara Kartal gibi yaralı, eksiklerle boğuşan, sinir sistemi hırpalanmıştı. Şenol Güneş Stadı'na iki takım o kadar ürkek ve kontrollü çıktılar ki kendi kalesine iki gol atmasa ilk yarı golsüz bitecek havasındaydı.

Sosa ortaladı Dorukhan kafayla kendi kalesine attı. Yine Sosa vurdu Necip kendi kalesine sektirdi. Bunu sadece şanssızlıkla açıklamak mümkün değil. Başkanından, futbolcusuna, taraftarına konsantrasyon sorununa işaret eder. "Boyd, Necip rezil oynadı, Dorukhan, Caner yoklardaydı" derdinde değilim. Camia başında lider başkan, taraftar kenarda lider hoca, takım da sahada kaptan görmek ister. Bulamazsa herkes ayrı telden çalar. Beşiktaş'ın asıl sorunu bu.

2-0'dan sonra Beşiktaş'ın maçı çevirebileceğine inancım yoktu. Çünkü ilk 45 dakikada bırakın golü net bir şutu olmayan bir takımdan reaksiyon beklemezsiniz.

3-0'dan sonra Vida'nın yerine Güven'in alınması ve bu hamle sonrası golün gelmesi Abdullah Avcı'yı da kurtarmaz. Beşiktaş 7 resmî maçta 15 gol yiyorsa büyük sorun var demektir.

4-1 Trabzonspor'a moral oldu, Beşiktaş'ı ateş çemberinin içine itti. Bakalım bu ateş çemberinden kim çıkaracak?