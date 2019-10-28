FATİH DOĞAN

Abdullah Avcı şapkadan tavşan çıkardı! Braga maçında ıslıklanmış takımıyla kritik bir zafer kazandı. Takımın arzulu oyunu bir tarafa G.Saray karşısında 4-4-1- 1 ile diziliş ve sistem değişikliğine gitti. Bu oyunun merkezine Atiba ve Elneny ikilisini koydu. Göbekte müthiş performans sergileyen ikilinin sol açığında Caner sağında Lens de mükemmel katkı verince Beşiktaş oyunun hakimiyetini eline alan, pozisyon bulup harcayan taraf oldu.

4-4-1-1 siteminde Lens-Atiba-Elneny-Caner dörtlüsü toplu-topsuz alanda bizce sahanın en iyi görüntüsüydü. Özellikle Caner sahanın yıldızıydı.

G.Saray derbiye yakışmayacak derecede isteksiz ve etkisiz kaldı. Belhanda sadece kendi taraftarına küsmemiş, kulübeye hatta futbola da küsmüş! Al gülüm ver gülüm oynuyor. Bu performansı taşıdığı 10 numaraya yakışmıyor.

Kötü oynayan Belhanda'ya, top her ayağına geldiğinde şiddetli ıslıklanan Babel'in vasat performansı, ayrıca Lemina ile Nzonzi'nin dağınık oyunu da eklenince G.Saray orta sahası çok vasat kaldı.

Tecrübeli bir golcü ya da formda bir Burak oynasa ilk 60 dakikada aynı pozisyonlarda skoru 3-0 yapabilirdi. Önde Umut, arkasında ise yardımcı forvet Diaby tecrübeli ve öz güvenli durabilseler arzulu oyunularını golle taçlandırabilirdi.

"Ljajic oynasa...!" ile başlayan eleştirileri dikkate alıyorum ama bence 4-4-1-1 gibi oynayan Beşiktaş'ta çözüm önerisini tam karşılamıyor! Bunu 38'de Lens'in muhteşem pasında topu önüne alamayan Diaby'nin net pozisyonu harcamasına rağmen söylüyorum. Ljajic'in 65'te forvet arkasına alınması ve Diaby'nin sağ kanada kaydırılması oyuna dinamizm kattı. Ancak Beşiktaş'ın golü Caner'in ortasında tekmeye kafa sokan Umut Nayir'den geldi.

Bu zafer Avcı'ya yazar, başlığını da Nayir "Umut" diye atar.