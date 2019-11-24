FATİH DOĞAN

Konyaspor maça "Benim senden daha fazla 3 puana ihtiyacım var" hırsıyla başladı. Ancak sonucu belirleyen Burak Yılmaz'ın tecrübe ve oyuncu kalitesi farkı oldu. VAR hakemi maçın başındaki Miloseviç'in golündeki ofsaytlık perdelemeyi izletmese Fırat Aydınus golü iptal etmeyecek ve listeye kritik bir VAR kullanmama skandalı daha eklenecekti. Ancak bu sefer doğru karar verdiler. MHK'nın da uyarıları dikkate alıp hakemlere ilettiğini bu hafta gördük.

İlk yarı değerlendirme istatistiklerinde top kontrolü ve pas yüzdelerinde Beşiktaş'ın net üstünlüğünü gösterirken bir istatistik dikkat çekiciydi. Siyah-beyazlı takım ataklarının %58'ini soldan geliştirdi.

Ancak oyuna bakıldığında verilerin içini boşaltacak analiz Beşiktaş'ın sol kanattan "nitelikli" ataklar gerçekleştiremediği gerçeğiydi.

Önde oynatılan Caner ve arkasındaki Rebocho ikili beklentilerin gerisinde kaldı. İkinci yarı N'Koudou'nun oyuna alınıp Diaby'nin çıkarılması ve Caner'in sol açıktan sağa alınması da çözüm getirmedi.

Şu kesin ki Beşiktaş, Konya maçında "Sol ve sağ açık farketmez" Caner'le bir eksik oynadı. Burak'ın golünün pasını vermesine rağmen fikrim değişmedi. Caner'le kanat hamlelerinin yavaşladığını söyleyebiliriz.

Beşiktaş'ın paslaşma yüzdesi yüksek olsa da oyun kurarken orta sahada Konya'nın da baskısıyla özellikle 20-40. dakika arası art arda top kayıpları şaşırtıcıydı.

Ljajiç'in dünkü vasat performansında Elneny ve Atiba'dan yeteri kadar pas alamamasının da etkisinin olduğunu düşünüyorum.

Konya ikinci yarı, ilk yarının gerisinde kaldı. Bunda N'Koudou'nun oyuna girmesinin payı oldu. Abdullah Avcı ve ekibi çok zor bir deplasmandan kıymetli 3 puan çıkardı. İstanbul'da üst üste oynanacak 5 maçla da Beşiktaş şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koyacak.

Bence ilk yarıyı ya lider ya da ikinci tamamlayacak.