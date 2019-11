Avrupa basamak hedef Dünya Kupası

SABAH’a konuşan tecrübeli teknik adam, “Günlük başarılar istemiyoruz. Oyuncularıma da söyledim, daha yolun başındayız. Avrupa Şampiyonası bizim geleceğimizi test turnuvası olacak” dedi ve ekledi:

"Planlarımız uzun vadeli. Gelişip 2022 Dünya Kupası'na daha güçlü gitmeliyiz. Biz hikâye değil, roman yazacağız."



İstanbul'da İzlanda ile berabere kalarak elemelerin bitimine bir maç kala 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım'da başarının baş mimarı Şenol Güneş, yaşadıkları zaferi SABAH'a anlattı. Ay-yıldızlı ekibi hem Dünya Kupası'na (2002) hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam olan 67 yaşındaki çalıştırıcı, kendileri için her şeyin yeni başladığını söyledi.



HAZIRLANIN, YENİ BAŞLIYORUZ

Milli Takım adı altında yaşanan birleşmenin önemine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için en önemli nokta, söz konusu milli forma olduğunda kenetlenip tek yürek olmamız. Bunu başardık ve sonuçlarını da EURO 2020'ye giderek alıyoruz. Oyuncularıma da maç sonrası, 'Ne kadar sevinseniz, gurur duysanız hakkınızdır. Ancak herkes bilmeli ki kalıcı bir şeyler yapmak istiyorsak, istikrarlı başarılar kazanmak zorundayız. Bu yüzden kendinizi hazırlayın, daha yolun başındayız' dedim" ifadesini kullandı.



BELKİ ZAFER, BELKİ ACI TADACAĞIZ

Genç bir takıma sahip olduğumuzu kaydeden Güneş, "Giderek gelişmemiz lazım. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Günlük başarılar istemiyoruz. EURO 2020 bizim geleceğimizi test turnuvası olacak. Orada belki yeni zaferlere alışacağız, belki acılar tadıp olgunlaşacağız. Ama bunlar bizi geliştirecek. Asıl hedef, burada kendimizi geliştirip 2022 Dünya Kupası'na çok daha güçlü bir şekilde gitmek olacak. Biz kısa hikâye değil, roman yazacağız. Dünya Kupası'nı uzun soluklu bir yarışın önemli bir hedefi haline getiriyorum" diye konuştu.



HER TURNUVADA OLMAMIZ GEREKIYOR

Ülke olarak her turnuvaya katılma alışkanlığını kazanmamız gerektiğine vurgu yapan A Milli Takım'ın hocası, "Türkiye'yi hem dünya kupalarında hem de Avrupa şampiyonalarında iki yılda bir boy gösteren bir ekip haline getirmeliyiz. Bir var, bir yok tarzda bir takım olmamamız lazım. Karakterli ve hırslı oyuncularımız var. Yeterince çalışır ve kenetlenmeye devam edersek başarılı olmamamız için hiçbir neden yok" dedi.



ANDORRA'DAN SONRA BAŞLIYORUZ

Türk futbolunun geleceğine yönelik çalışmalarının olduğunu kaydeden Şenol Güneş, sözlerini şöyle noktaladı: "Çözmemiz gereken temel bazı sıkıntılarımız var. Şu ana kadar hep şampiyonaya odaklandık ancak Andorra karşılaşmasından sonra bazı değişimler için kollarımızı sıvayacağız. Hazırladığımız önemli projeler var. Bunlara yoğunlaşıp Türk futbolunu 20 yıl sonrasına taşıyacak önemli işlere imza atmak istiyoruz."