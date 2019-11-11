FATİH DOĞAN

Abdullah Avcı, Denizlispor maçına hem sistem hem oyuncu hem de mevki değişiklikleriyle çıktı. 4-2-3- 1'le sistem değişikliğine gittiği maçta asıl çarpıcı tercihi Caner'in sol bek, sol açık derken sağ açığa devşirilmesiydi.

Sağ açık ve forvet arkası oynayan Diaby'nin 10 numarada, bu aralar uyarı üzerine uyarı yiyen Adem Ljajiç'in 11'de ve sol açıkta oynatılması gecenin sürpriziydi.

Abdullah hoca da ters ayaklarla rakibi aşma denemesinin tutmayacağını görünce 25. dakikada herkesi ideal yerlerine döndürdü.

Bu değişim oyuna da olumlu yansıdı.

28'de Adem'in soldan pozisyonuyla başlayan atak pozisyon zenginliğine dönüştü.

Ancak hakem Yankaya ve VAR'da Hakan Ceylan 29'da Mustafa Yumlu'nun Diaby'nin yüzüne attığı dirseğe seyirci kaldı. VAR'a dahi gitmeyerek Beşiktaş'ın penaltısının üzerine yattı. 67'de Sackey arkadan Diaby'ye çift daldı.

Önce sarıyı veren sonra VAR'da Hakan Ceylan'ı dinleyen Özgür Yankaya bununla yetindi. 82'de yine Yumlu'nun çizgide kendini geçen Diaby'yi indirmesini de pas geçti. Yankaya ve VAR ekibi Beşiktaş'ın net 2 penaltısını ve bir kırmızısını yedi. Beşiktaş 25'teki yer değişiklikleri ve 30'da günün en iyilerinden Rebocho'nun ortasında Diaby'le kaçan pozisyondan itibaren sahanın tek hakimiydi.

Çalışan, iyi paylaşmakta ve hücumda iyi çoğalan bir takım izlemeye başladık. İlk yarı kaptan Burak üzerine oynanmasa belki daha erken sonuç alınabilirdi.

Avcı'nın kırmızı kovalayan Caner'in yerine N'Koudou'yu alması ikinci kritik ve doğru hamleydi.

Bu hamle 70'de kilidi açan ve N'Koudou'dan golü getiren hamleydi.