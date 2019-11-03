FATİH DOĞAN

Ligde Galatasaray zaferinin taçlanması, camianın futbol takımı etrafında yeni umutlara tutunması için Beşiktaş'ın Antalyaspor'u yenmeye ihtiyacı vardı.

Maçın başında Vida ve Diaby ile gelen goller oyunun çehresini değiştirdi.

Adeta dağılan Antalya hem defansta hem orta sahada kontrolünü kaybetti.

Gollerden sonra da ilk yarı sonuna kadar fırsat bulan siyah-beyazlı oyuncular bunları değerlendiremedi. Lens ve Diaby biraz daha hazır ve becerikli olsa ilk yarı skor 4-0 olabilirdi.

2-0'dan sonra 23'te Bülent Korkmaz'ın Chico'yu çıkarıp Serdar Özkan'ı oyuna alma hamlesi yerindeydi. Serdar kendi bölgesinde Beşiktaş'ın kolay çıkışının zorlaştırdı.

İlk yarı 4-4-1-1 sisteminde Umut doğru koşuları ve top dağıtımıyla gol atmasa da iyi performans sergiledi.

Beşiktaş adına tek aksayan nokta Ljajic'in sol kanattaki oyunuydu. Gözlerimiz cezalı Caner'i aradı. Ruiz de yerine oynadığı Roco'dan daha iyi değildi.

Devre arasında ne olduysa Antalya ikinci yarıya silkelenmişti. Beşiktaş ise 2-0'a güvenip pas oyununu abartan bir kontrolle çıktı. İkinci yarı Antalya'nın Mukairu'nun golüyle 2-1'le oyuna ortak oluşunu, Blanco ve Serdar Özkan'la fırsatları değerlendiremediğini izledik. Ancak daha önemlisi Abdullah Avcı'nın kulübede kontrolünü kaybetmiş gibi çıldırışlarını!

Ljajic'i çıkarıp Oğuzhan sonra da Burak ve Güven'le yaptığı takviyelerle reaksiyon vermeye çalıştı. Ancak kurtarışlarıyla Karius ve tecrübesiyle Gökhan Gönül'ün yanı sıra şansını da yanına aldığını söyleyebiliriz. Abdullah Avcı çok önemli, çok kritik üç puanla İstanbul'a dönmenin keyfini sürebilir.

Ancak Kartal'ın ilk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı yüzünün analizini yapmalıdır.