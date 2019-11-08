FATİH DOĞAN

UEFA futbolu geliştirmek için projeler üretip, yeni çalışmalar yapacağına, Avrupa'da yükselen ırkçılık dalgasına tedbirler alacağına futbolcularım Türk askerine yapılan sevgi ve saygı selamıyla uğraşıyor.

Türkiye dahil birçok ligi VAR uygulamasına geçiren, göz ağrısı Şampiyonlar Ligi'nde de VAR'ı getiren UEFA, ne mantıksa Avrupa Ligi'nde VAR'ı uygulamıyor. Genelde kural değişiklikleri başta birçok konuda denemeler, uygulamalar küçükten büyüğe gider. UEFA çelişkilerle dolu bir organizasyon.

Avrupa Ligi'nde VAR uygulansa ilk yarının sonlarında Lens'e gösterilen yanlış direk kırmızı kart VAR'dan dönecekti. Kontrolsüz davranan ama son anda ayaklarını kıran Lens'e sarı kart bile ağır olabilirdi. Bu tespit mağlubiyete neden arama değil adalet arama... Çünkü Beşiktaş galibiyet şartlarını oluşturacak 11'iyle sahaya çıkmadı. Beşiktaş, "Galibiyet istemem ama olursa yan cebime koy" havasındaydı. Elneny dururken genç Kayra ile maça başlamak alınmayan risklerin üzerine "Avrupa'dan pek umudumuz yok" algısını güçlendirdi.

Sorgulanması gereken bu. Genç yıldız Kayra'yı, ikinci yarıda oyuna giren yetenekli Erdem'i mi eleştirelim. Ya da artığı gol dahil arzulu ve etkili oyunuyla Boyd'u mu övelim? Kim ne derse desin bu kadro seçimi ve 3-1'lik skor Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışmadı. Porto'yu Benfica'yı dize getirmiş Beşiktaş'ın küçük kardeş Braga karşısındaki bu görüntüsü yakışmadı.

Ancak gelecek günler adına şu eleştiriyi tekrarlayalım. Vida ile Roco daha önce Vida ile Ruiz hiç farketmez. Bu ikililerin çok ciddi kademe sorunu var. Merkezinde maalesef Vida var... 52'de sağdan gelen ortada adam paylaşımında rezalet tablonun vehametini ortaya koyuyor. 'Kimin için puan kazandıracağız?' lafı züğürt tesellisi olur. Kötü örnekler sizi bağlamaz.

Nereden nereye? Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıl önce gruptan lider çıkan takımdan, seri başı başladığı Avrupa Ligi'nde "0" puan çeken Beşiktaş'a...