FATİH DOĞAN

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını seviyorum. Yeni isimler, yenilenmiş takım performanslarıyla takımlar futbol hayatımıza renk katıyor. İki elemeyi geçip Beşiktaş'a rakip olan Anagold 24 Erzincanspor'un Vodafone Park'taki coşkusu, diğer tarafta Beşiktaş'ın yeni yüzleri soğuk akşamda izleyenlerin içini ısıttı. 2016'dan bu yana Beşiktaş altyapısında oynayan, geçen sene profesyonel olan, Mart 2001 doğumlu 1.90 boyundaki stoper Erdoğan Kaya'nın ilk resmi maçında golle tanışması ayrı bir hoşluk oldu. Giydiği 12 numaralı forması ve golden sonraki sevinciyle Erdoğan, Abdullah Avcı'ya en güzel teşekkürü etti. İlk 11'de başlayan Muhayyer Oktay'ın da 75'de oyuna giren kamp döneminin en parlak gençlerinden Erdem Seçgin'in de yetenekleri iyi seviyede.

Beşiktaş, 1 yıl uzak kaldığı ZTK'da Kaptan Umut Nayir'ın 3-0'a getiren golüyle rövanşa fazla iş bırakmadı. Ancak birileri Necip'i uyarsın! Lens'in çıkarken vermek istediği kaptanlık bandını Necip'in Umut'a göndermesi takım için kötü bir görüntü. Sezon başında kaptanlık Burak, Atiba, Gökhan sıralamasıyla el değiştirmişti. Yanlış anlaşılmaya açık bir durum. Üstelik Beşiktaş yükselişe geçmişken...