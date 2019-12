Londra hayal değil

Türkiye, EURO 2016 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğine talip olduğunda devrin Asbaşkanı Zafer Yıldırım sorumluluğunda TFF yönetimi 7'ye 6, bir oyla son anda Fransa'ya kaybetmişti. 1 yıl sonra Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı, UEFA Yürütme Komitesi üyesi Michael van Praag'ın "Başkan Platini ve Cumhurbaşkanı Sarkozy, turnuvayı Türkiye'den çalıp Fransa'ya verdi" açıklaması sürecin en önemli ispatıydı. Eğer UEFA, 2020'de format değişikliğine gitmeyecek olsaydı büyük ihtimal 2020'yi Türkiye'ye vermek zorunda kalacaktı. Ancak 12 şehir arasına dahi İstanbul'u yazmayanlardan bir şampiyona beklemek nasıl olur, bilemiyorum. Bu niye önemli? UEFA adeta büyüklerin ağzına bal çalmış. Ev sahiplerinin çoğu grup maçlarında 3 maçı kendi evinde, kendi seyircisinin önünde oynuyor. Aslan payı İngiltere'ye… İngilizler çıkarsa final dahil yüksek ihtimal bütün maçlarını kendi evinde oynayacak. Yer, yol, kamp değişimi yok. Fazladan yorulmak yok. Türkiye başta olmak üzere ötelenen takımların çoğu, o şehirden bu şehre savrulup duracaklar. Özetle; seçkin ev sahiplerinin keyfi yerinde... Ancak her olumsuzluğa rağmen Şenol Güneş liderliğinde Türkiye'yi 24 takım arasında görmek önemli. Bükreş'te kırmızı halı üzerinde kafilemizi yürürken görmek tarifsiz bir mutluluk. 1 gün önce Bükreş Parlemento Meydanı'nda Ay-Yıldızlı bayrak altında EURO 2020 kupasıyla fotoğraf çektirmek de özel bir duyguydu. Şimdi 12 ülkede Ay-Yıldız dalgalanacak ve yaklaşık 2.5 milyar insanın zihninde Tükiye'nin adı yankılanacak.



GRUPLAR ÖNCEDEN BELLİ MİYDİ?

Futbolun kalbi adeta Bükreş'te attı. Biz de Lucescu'nun kapısını çaldık. Sohbet sırasında Lucescu, "Türkiye, A Grubu'na düşecek" dedi. Emindi! Türkiye, İtalya'nın ev sahibi kontejanından belli olduğu A Grubu'na Galler ve İsviçre ile düşünce Lucescu'nun hatta UEFA'nın kulaklarını bir hayli çınlattık! Sadece efsane futbolcular, teknik adamlar, EURO 2020'ye katılan takımlar değil bütün Avrupa federasyon başkanları tam kadro kura çekimindeydi. UEFA, bu sefer 60. yıl hatrına organizasyonu ciddi tutmuş. Kırmızı halı geçisi yağışlı ve soğuk havaya rağmen çok görkemliydi.



ŞENOL GÜNEŞ: RENK KATACAĞIZ

Şenol Güneş SABAH'ta sürmanşet olan 1 gün önceki sohbetimizde, "Rakip fark etmez ama Almanya, Fransa hatta gelirse İzlanda ile aynı grupta olmak isterim" demişti. Kura çekiminden mix zoneda bu sohbetimize atıf yaptı: "A Grubu'na düşmemiz elemeleri çok yüksek tempoda ve ezici üstünlükle geçen İtalya ile Roma'da açılış maçına çıkmak hem şanssızlık hem avantaj. Hiçbir ev sahibi açılış maçını kaybetmek istemez. Zaten İtalya favori. Sonraki iki maçımızı 'gardaş' Azerbaycan'da oynayacak olmamız hoş bir teselli! Sahaya ne kadar yansır o net değil."



BİZE SAYGI DUYUYORLAR AMA…

A Grubu'nda favori İtalya. Galler ve İsviçre de sert futbol oynayan ve bize ters gelebilecek rakipler. Ancak Bükreş'te hem Mancini hem Giggs hem de Petkovic'i dinledim. Türk gazetecilere çok sıcak davranan, karizmatik Mancini ile fotoğraf da çektirdim. Hepsinin sözlerinde Türkiye'ye saygı gördüm. Ancak efsane Giggs başta rakip hocaların konuşmalarında, 'genç bir takım vurgusu' ve 'tecrübesiz Türkiye' fikrini ele veriyor... Ancak gençlerimize ve potansiyelimize saygı duyuyorlar. Bu saygıyı artırmakta ve her şampiyonaya katılıp ay-yıldızı dalgalandırmakta fayda var. Güneş, mutlu ve gururluydu. Türkiye'nin turnuvada gelişeceğine ve yükseleceğine inanıyor. Dünya medyasına, "Türkiye her katıldığı turnuvaya renk katar. Keyif almaya ve dünyaya futbol keyfi vermeye geliyoruz" yorumunu yaptı.



TEŞEKKÜRLER MİRCEA LUCESCU

A Milli Takım'dan gönderilmediğini söyleyen Lucescu, "Yıldırım Demirören'le Şubat'ta konuşarak kendim ayrıldım. Bu organizasyona Türk bir teknik adamla devam edilmesinin daha doğru olacağına inandık" diyor. Öyleyse kendisine teşekkür edelim! Lucescu'nun favorisi İngiltere, plasesi de Belçika. Son Dünya Şampiyonu Fransa ve Avrupa Şampiyonu Portekiz'e pek şans tanımıyor.



WEMBLEY'E NASIL GİDERİZ?

Türkiye genç ve tecrübesiz bir takım olmasına rağmen önce son 16'yı hatta sonradan Londra'yı yani yarı finali görme şansı var. Anlatalım... 6 gruptan 1 ve ikinciler çıkıyor. En iyi üçüncüler son 16'yı tamamlıyor. A Grubu'na favori İtalya'nın ardından 2. çıkabilirsek gerçekleşmesi muhtemel sonraki turlar şöyle: Son 16'da Amsterdam'da Türkiye-Rusya/Danimarka eşleşmesi yaşayacağız. Bence Danimarka daha tecrübeli bir takım. Danimarka'yı Amsterdam'da elersek çeyrek finalde Bakü'de geleceğini tahmin ettiğimiz Ukrayna/ Hollanda galibiyle oynayabiliriz. Mevcut şartlardaysa Ukrayna favori. Çeyrek finalde Bakü'de Ukrayna'yı yenebiliriz. Ve Londra'da yarı finali görebiliriz. Eşleşme takvimine göre de yüksek ihtimal İngiltere rakibimiz olur. "Zor, hayal kurma" diyebilirsiniz. Son Dünya Şampiyonu Fransa'yı yenen, gedikli İzlanda'yı Play-Off'a iten bir takım üzerine konuşuyoruz. Evet, bu yol zor ama imkânsız değil. Biz hayal edelim, Güneş yönetimindeki genç ve savaşçı Milli Takımımız gerçekleştirsin. Şimdiden hayırlı olsun.