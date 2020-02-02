FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta hocalar, sistemler değişiyor ama bir nokta değişmiyor.

Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül'ün hırsları...

İlerlemiş yaşlarına rağmen yeşil çimende gençlere taş çıkartırcasına yüksek mücadele sergiliyorlar. Dün de çıtayı yüksek tuttular, üstüne üstlük asist ve golle oyuna direkt katkı sağladılar. Teknik direktör Sergen Yalçın'a ilk maçında verilebilecek en güzel hediye Burak Yılmaz'ın beraberlik golünün ardından Gökhan Gönül'ün galibiyeti getiren golüydü. İlk bakışta Sergen Hoca'nın takıma yapmış olduğu en önemli değişiklik oyunun hücum dengesini değiştirmesiydi.

Risk alarak defans çizgisini 15-20 metre daha öne kurdu. Top hakimiyetini tamamen eline aldı. Siyah-beyazlı takımın özellikle defansı bu kadar önde oynamaya alışık değil. Hücum felsefesine alışması, gelişmesi, özellikle kontrataklara karşı çözümler üretmesi şart.

Beşiktaş'ın bu oyunu oynaması için iki sorunu çözmesi şart. Umar Aminu'nun defansın arkasına sarkıp Karius'la karşı karşıya kaldığı ve kaçırdığı pozisyon çok önemli bir uyarı... Mücadeleci, sempatik Vida'nın iki pozisyonda kademe ve koordinasyon hatası es geçilemez. Hırvat savunmacının bu hataları Sergen Yalçın tarafından masaya yatırılmalı. Rize'nin Skoda ile bulduğu golde Karius kadar Vida'nın da hatasının olduğu göz ardı edilemez.



BU TARZ ADEM'E YARAR

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in oyun bölgesi önem kazandı. Gökhan Gönül'ün golündeki asisti yapan Ljajic maç içinde performans noktasında gel-gitler yaşadı. Sergen Yalçın'ın oyun tarzı iyi değerlendirilebilirse bu Adem Ljajic'e yarar. Beşiktaş'ın eksikleri görülse de Sergen Yalçın'ın dokunuşları ve özellikle oyuncuların bu değişime dönüşleri vardı. Taraftardan sonra futbolcular da hep birlikte "Hoş geldin Sergen Yalçın..." dedi.