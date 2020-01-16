FATİH DOĞAN

Beşiktaş için soğuk hava, yüksek rakım, oyuncuların sakatlanmamak için kendini koruması, 'İşi İstanbul'da bitiririz' düşüncesi gibi birçok mazeret üretilebilir. Hakikaten son dönemde Beşiktaş yönetimiyle, takımıyla, camiasıyla ne kadar çok sık mazeret üretmeye başladı. Beşiktaş'ın en temel sorunu yetenek ortalamasının düştüğüdür. Hep yana ve paslaşarak oynayan oyuncular. Ya korkuyorlar ya da yapamıyorlar. Al gülüm ver gülüm. Beşiktaş'ta rakibi eksiltip hataya zorlayacak oyuncu yok. Rebecho'yu sağ bek, Caner'i sol bek yapsan da değişmiyor. Beşiktaş'ın golcüsü bir var bir yok! Bu maçta yoktu. Olayın özeti şu: Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyorsa bir golcüye ihtiyacı var ve de 40 bin Euro'ya adam eksiltebilecek Guilherme'yi alabilirdi. Ancak ben Çebi'nin transfer yapmak için bırakın şartları zorlamayı, sürekli topu başka yerlere attığını görüyorum. Kendi içinde tutarlı olabilir. "Bittik, ödeyemiyorum, dönemiyorum ne transferi?" diyebilir. Ama bunu Beşiktaş camiasına çıkıp net anlatmalıdır. Kartları açık oynamalıdır. Taraftarın gönlü maçtan, takımdan, yönetimden soğursa ısıtması zor olur.