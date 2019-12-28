FATİH DOĞAN

Beşiktaş sezonun ilk yarısında hem oyun hem de skor anlamında gel-gitler yaşadı. Çok iyi maçları olduğu kadar beklentilerin altında maçları da oldu. Ancak Beşiktaş'ta gel-git yaşamayan, istikrarını hiç bozmayan tek isim vardı:

Atiba Hutchinson...

36 yaşında olmasına rağmen, 850 bin Euro gibi arkadaşlarının çok altında bir ücrete oynamasına rağmen ondan daha profesyoneli, daha çalışkanı görülmedi.

Beşiktaş'ın G.Birliği karşısında attığı 3 golün arkasında asistleriyle Atiba vardı.

Yetmedi, kapanış golüne de imza attı. Atiba'nın neredeyse her maç bu profesyonellik ötesi mücadelesini ve futbolunu görünce aklıma "Atiba'yı klonlanlama imkânı olsa, 18 takıma birer tane verilse, futbolumuzun çehresi değişir" düşüncesi geliyor. Atiba'yla ilgili ortak düşüncelere sahip olan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, "Keşke klonlayabilsek!

Atiba ile 1 yıl daha sözleşme imzalayacağız. Sonrasında kulüpte görev vereceğiz" dedi.

Beşiktaş, G.Birliği maçını 4-1 kazanarak ilk yarıyı yarış grubunun içinde tamamladı. Ancak ikinci yarı daha çetin geçecek. Takviyeye ihtiyaç var. Avcı'ya forvet ve kanat oyuncusu lazım. Eğer ikisini birden alacak imkân yoksa çok iyi bir kanat forvete ihtiyaç var. Talisca gibi 2-3 yönlü oynayabilecek bir isim lazım. Ljajic ve Diaby'nin dün performansını toplasan bir Atiba'nın yarı performansı etmez. Bu kadar kişiliksiz oyun yakışmıyor. Orada sorun çok baş ağrıtacağa benziyor. İkinci yarı Oğuzhan'ın Diaby'nin yerine alınması işe yaradı. N'Koudou'nun sağa çekilip attığı gol Avcı'nın İngiliz stili taktik hamlesiydi.

Beşiktaş dün Oğuzhan'ı da kazandı.

Devam ettirirse hem kendi kazanır hem Beşiktaş hem de Milli Takım!