FATİH DOĞAN

Beşiktaş ne zaman rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada 'ölüm kalım maçı' denilen önemli bir mücadeleye çıksa iş kazası yaşıyor. "Malatya'yı yenip haftaya Kadıköy'deki derbiye özgüven ve moralle çıkarız" diyerek tribünleri dolduran taraftar da sükut-u hayale uğradı.

Dün istekli, çalışkan ama bir o kadar da gereksiz bir telaş içinde hücum planlarını sahaya yansıtamayan, dağınık bir takım vardı. Görüldü ki stres yükü omuzlarındayken sert oyun ve katı savunma yapan takımlara karşı oynamak kolay olmuyor.

Sergen Yalçın'ın yönettiği Malatyaspor'un planı iki taktik üzerine kuruluydu. 1-Deplasman dezavantajını dikkate alarak oyunu geride kabul etmek. 2-Yakın markaj ile önde Burak, hemen gerisinde Ljajic, Diaby ve Caner'e oyun kurdurmamak.

Sergen Yalçın ve takımı, Beşiktaş'ın galibiyet için daha fazla risk alacağı süreye kadar 0-0'ı korumayı başardı. Abdullah Avcı'nın oyunu açmak için risk almasını bekledi. 68'de karşılıklı hamleler geldi. Diaby'nin yerine Lens, Rebocho'nun yerine Umut hamlelerini gören Yalçın, en etkili kontra silahı Bifouma'yı oyuna aldı. 84'te golü bulmak için Güven'le forveti üçleyen Avcı, yapması gerekeni yaptı ancak planı tutmadı. Sergen Yalçın, beklediği fırsatı buldu. Oyuna aldığı hamle oyuncularından Bifouma kanat değiştirerek golünü attı, Acquah ise asist yaptı. Malatya 2-0 kazanarak Beşiktaş'ın moralini de hesaplarını da bozdu.

Kadıköy'deki derbi, kaybeden iki takımın mücadelesine sahne olacak. Sakın ha Yaşar Kemal Uğurlu gibi stresi kaldıramayan bir hakem atamayın.