FATİH DOĞAN

Beşiktaş, son adam Karim Hafez'in 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla 10 kişi kalan Kasımpaşa karşısında avantajlı duruma geçmesi bekleniyordu.

Ancak bu tür durumlarda rakibe üstünlük kurmanın iki yolu vardır.

İlki; oyunu dengeli olarak ikinci ve üçüncü bölgeye taşıyıp sağlı sollu ataklar ve ara paslarla rakibi hataya zorlamak.

İkincisi; ya defanstan ya da kulübeden takviyelerle hücum gücünü artırmak!

Beşiktaş'ın iki golünde de ileri çıkan Gökhan Gönül'ün imzası vardı. İki asistin biri Caner'e, diğeri Umut'a iki gol! Ancak Beşiktaş'ta sahanın en iyisi Gökhan ve ona eşlik eden sol açık Caner'in dışında onlara eşlik etmesi gereken sağ kanat Diaby ve forvet arkası oynayan Adem Ljajic istenilen seviyenin çok gerisindeydi. Beşiktaş özellikle Diaby ve Adem ile adeta 9 kişi ile oyundaydı.

Abdullah Avcı, Diaby'yi çıkarmakla haklıydı. Umut'u sokmakla ilk doğru dokunuşunu yaptı. Ancak Abdullah Hoca inanıyorum ki Diaby'yi sağ kanat yerine Adem'in mevkiine forvet arkasında oynatmayı yeniden tartışacaktır!

Çünkü, Beşiktaş'ın sadece Atiba, Gökhan, Caner ve Mohamed Elneny ile mücadele edip gol atmaya çalışmasının sonuç getirmediği dakikalar ilerledikçe daha iyi anlaşıldı.

Çok boş koşu ve pres yapan Burak Yılmaz'ın performansı bu maç yeterli değildi. Markajda kaldı.

Abdullah Avcı, Umut'u alarak doğru dokunuşu yaptı. Sonra Lens'i alarak zayıflayan sağ kanadı güçlendirdi. Bu hamleler Beşiktaş'ın ihtiyacı olan hamlelerdi.

Gecenin üç kahramanı vardı. İki gol atan Umut Nayir, iki asist yapan Gökhan Gönül ve 3 hamlesinden sonuç alan Abdullah Avcı.

Arda Kardeşler FIFA hazırlıkları yaparken bence başarılı bir sınav vermedi.

Oyunun kontrolünü eline almakta zorlandı. Tutmak için sürekli sarı karta başvurdu. Bu performans FIFA'ya vize vermez...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, merkezi iyi kapatıp, doğru çıkışlarla oynattığı ve iyi mücadele ettirdiği takımına güzel dokunuşlar yapmış.

Yeni görevinde başarılar dilerim.