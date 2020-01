Başkan Erdoğan'dan kulüp başkanlarına tavsiye: İsraf yapmayın

Kulüp başkanları, futbolculara ödenecek ücretten kesilecek olan stopaj oranının yüzde 15’ten 40’a çıkarılmasının iki yıl süreyle ertelenmesini talep etti. Şikâyet ve istekleri dinleyen Erdoğan, "Kaynaklarınızı israf etmeyin, tasarruflu olun, biz her zaman sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün futbolun sıkıntıları masaya yatırıldı. Futbolcular ve teknik heyete ödenecek ücretten kesilecek stopaj oranının yüzde 15'ten 40'a çıkarılmasının kendilerini zorlayacağından yakınan Süper Lig kulüplerinin başkanları, bunun iki yıl süreyle ertelenmesi talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiler. Ekonomik olarak sıkıntı içinde olan kulüplerin, harcama limitleri ve Bankalar Birliği ile yaptıkları anlaşmalar da görüşmede gündeme geldi. Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak, "Biz sizlerin her zaman yanındayız. Tüm desteği vermeye de hazırız. Ama sizler de harcamalarınızda dikkatli olun. Kaynaklarınızı israf etmeyin, tasarruflu gidin" tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.



'BENİ ÖNE ATTILAR'

Küllıyedeki buluşmaya Süper Lig'in ilk ve tek kadın Başkanı Berna Gözbaşı damga vurdu. Türkiye İhracatçılar Derneği üyesi olması vesilesiyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok yurt dışı gezisine katılan Kayserispor Başkanı Gözbaşı, "Kulüp zor durumda olunca beni öne attılar, her şeyle tek başıma mücadele etmek zorunda kalıyorum. Tahtamız kapalı, elimiz ayağımız bağlı, çırpınıyorum" diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Ülkenin gönüllü elçisi olarak çalıştığının da altını çizen Berna Gözbaşı'nın, "İlk kadın başkan olarak büyük bir ilgi var. Türk kadınının gücünü dünyaya anlatıyorum. Amerika'dan, Portekiz'e kadar herkese röportajlar veriyorum. Ülkemi tanıtırken, İletişim Başkanlığı'ndan da bana destek vermesini istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



GÜMÜŞDAĞ'DAN İKİ ÖNERİ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, buluşmada iki öneri sundu. Bunlardan ilki milli takımlara oyuncu veren kulüplerin teşvik amacıyla ödüllendirilmesi, ikincisi ise futbolcu ihraç eden kulüplere de destek verilmesi oldu. Öte yandan Gümüşdağ, UEFA'nın kulüplerine asker selamı nedeniyle verdiği kınama cezası için "Tahkim'e başvurduk. Biz kınanacak bir şey yapmadık, gurur duyulacak bir şey yaptık" dedi. Cumhurbaşkanının, "Doğru yapmışsınız" diye destek verdiği öğrenildi.



EMİNE ERDOĞAN'DAN SULTANLAR'A KUTLAMA

Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Voleybol Kadın Milli Takımı'na bir tebrik de Emine Erdoğan'dan geldi. First Lady sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "2020 Tokyo Olimpiyat elemelerinde finale kadar sürdürdükleri mücadeleyi zaferle taçlandıran, bizlere haklı bir gurur yaşatan, heyecanımızı doruk noktasına taşıyan ve her daim umut olan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ederim" dedi.



KÜLLİYE'DE FUTBOL BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' için Ankara'da bulunan Kulüpler Birliği üyelerini dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğindeki heyette; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile AK Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan da hazır bulundu.



SORUNLARINIZI BİRLİKTE ÇÖZÜN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çalıştay ile ilgili bilgilendirme yaparken, Erdoğan duyduğu memnuniyeti, "Kavga etmek, siyaset üzerinden çözüm aramak yerine böyle çalıştay yaparak bir araya gelinmesi, aynı masa etrafında sorunların çözülmesi beni mutlu ediyor. Sizlere yakışan budur" diyerek dile getirdi.



GÖZTEPE'DEN AÇILIŞA DAVET

Başkan Mehmet Sepil, 26 Ocak'ta Beşiktaş ile yeni statlarında oynayacakları ilk maça Erdoğan'ı davet etti. Cumhurbaşkanı o tarihte Afrika'da olacağını belirtip, "Berna Hanım da bizimle gelecek. Televizyondan izleriz" dedi.