FATİH DOĞAN

Beşiktaş son yıllarda hiç olmadığı kadar iyi oynadığı Başakşehir karşısında "final vuruşlarını" iyi yapamayınca rakibine yenilerek şampiyonluk yarışında havlu attı. Sergen Yalçın oyun kurarken Mohamed Elneny'nin sarkık libero gibi geriye gelmesini ve beklerin öne çıkmasını istiyor. Lens sağ bek başlamayı yadırgadığını maçın başında yaptığı hatayla hissettirse de kontrol etme görevini aldığı Demba Ba'yı iyi marke etti. Demba'nın golünde Visca'nın pasında da kademe sorumluluğu yoktu. Ba'yı bir kez kaçırdılar, golü kalede buldular. Gökhan'ın yokluğunda Lens'le başlamak Sergen Yalçın adına doğru bir tercihti. Verim de aldı.

Topla daha az oynayan, daha az pas ve pas hatası yapmasına rağmen Beşiktaş'ta istatistiksel olarak daha iyi görünmesine rağmen pas hataları daha kritik ve hissedilirdi.

Skor tabelası Beşiktaş aleyhine olsa da arzu, oyun ve pozisyon açısından Beşiktaş çok daha iyiydi. Sergen Yalçın'ın takımının en büyük hatası atağa çıkarken basit hatalarla kaptırdığı topların geri ani dönüş olarak takımın dengesini ve dönmek için gücünü gereksiz yere zorlamasıydı.

Sergen'in Diaby'nin yerine Ljajic'i alması yerinde bir hamleydi. Mert'in de üst üste kalesinde kurtarışlar yaparak sağlam durması Beşiktaşlı oyuncuları demoralize etti. Burak'ı sahadan direkt soyunma odasına götüren 81'deki Umut değişikliği ikinci kez yapılan ilginç bir değişiklikti. Burak'ın oyunda kalması ve gol için defanstan (örneğin Caner) birinin çıkması Sergen'in alabileceği bir riskti. Bize göre oyunun hakkı bu sonuç değildi. En kötü bir beraberlik maçı kaldırabilirdi. Ancak tabela oyunu değil golü yazıyor.