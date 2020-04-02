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FATİH DOĞAN
02 Nisan 2020, Perşembe FATİH DOĞAN

Oynayarak bitirin

Dünkü toplantıda, oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan raporlar üzerinden fikir alışverişinde bulunuldu. , “Devletlerinizle edin ve maçları oynatarak sezonu tescil edin” dedi

FIFA ve , Koronavirüs nedeniyle krize giren futbol dünyasına acil eylem planını oluşturmak için ayrı ayrı komisyonlar kurmuştu. Özellikle UEFA kendi 3 üyesinin yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği'nden iki, Profesyonel Futbolcular Birliği'nden iki kişi ile bir komisyon oluşturmuş, nasıl karar alınacağı, neler yapılacağı şeklindeki raporlarını hazırlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, Avrupa Birliği ve yerel federasyonlarla temas halindeydi. İlk eylem planı hazırlandı. UEFA dün yerel federasyonlarla bu raporu görüştü ve onların fikirlerini aldı. Yerel federasyonlardan gelen önerilere göre bu raporlar karara dönüştürülecek.

3 HAFTALIK KAMPTAN SONRA DEVAM
UEFA, nisan sonunda virüsün bulaşma hızının aşağı ineceğini varsayıyor. UEFA ve federasyonlar mayıs ayından itibaren takımları hazırlık için kamplara çağırmayı planlıyor. Antrenmanlardan 3 hafta sonra ise liglerin başlaması planlanıyor. UEFA liglerin başlangıç tarihini federasyonlara bırakacak ancak istediği ve tavsiye ettiği şey, devletlerinizle ortak hareket edin. Maçları oynatarak sezonu tescil edin.

MADDE MADDE ALINAN KARARLAR
2020-21 sezonu için belirlenen yükümlülükleri askıya alındı.
2020-21 sezonu için kulüp lisansı alma şartlarında kolaylık sağlanacak.
ve Avrupa Ligi maçları temmuz-ağustos aylarında oynanacak.
İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali ağustos sonrasına kalacak.
EURO 2020 play-off maçları eylül ayına ertelendi.
2020-21 sezonunda Avrupa Kupaları için belirtilen takvimdeki son tarihler iptal edildi. Yeni son tarihler kadro belirleme, kura gibi ilerleyen günlerde açıklanacak.
Haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık karşılaşmaları iptal edildi.
Mayıstaki 17 yaş altı turnuvası iptal.
Hazirandaki 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası iptal edildi.
Kadınlar 17 yaş altı final turnuvası ertelendi.
Temmuzdaki UEFA erkekler 19 yaş altı turnuvası ertelendi.
Nisan ayında yapılacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalleri ertelendi.

Türkiye ne düşünüyor?
HAZİRAN ORTASI BAŞLARIZ BİR AYDA TAMAMLARIZ
Türkiye Futbol Federasyonu virüsün yayılımı ve ülkedeki son durumu izleyerek kararını verecek. Ancak şu an itibariyle genel düşünce mayıs ortasında takımlara 'Hazır olun' çağrısı yapma yönünde. TFF, 12 Haziran gibi ligleri başlatıp, 8 haftayı sıkıştırılmış bir programda 1 ay içinde oynatıp bitirmeyi planlıyor. Bir aksilik olmazsa şampiyon, temmuz ortasında belli olacak. TFF sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek oyuncular için de FIFA'dan 'lig bitimine kadar uzatılır' maddesi gelmesini istedi ve yanıt bekliyor.

ASLAN PAYI AVRUPA'NIN
FIFA futboldaki zararı görüyor ve bunun için hasar tespiti yapıyor. Ancak hastalık hala devam ettiği için net bir rakam çıkarılmış değil. FIFA 2.7 ila 4 milyar dolar arasında bir fonu kulüpler için ayırma kararı aldı. Parayı liglerin değerine göre bölüştürecek. Aslan payı Avrupa'ya gidecek. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya en yüksek rakamı alacak. Onları Rusya ve Türkiye takip edecek.

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