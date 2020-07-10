FATİH DOĞAN

Beşiktaş hafta başı Kayserispor'a yenilince taraftarı sarsılmış ve adeta boşluğa düşmüştü. Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz'ın sakatlığı ve erkenden oyunu terketmesi eklenince Avrupa hayalleri sarsıldı. Toparlanmak da kolay olmadı.

Caner'in solda, Boyd'un kanatta, sorunları olan Vida'nın yokluğunda Roco'nun stoperde başladığı maçta Beşiktaş oyunda gel-gitler yaşadı.

Biraz yorgunluk, daha çok koordinasyonsuzluk siyahbeyazlı takımın Kasımpaşa karşısında zorlanmasını beraberinde getirdi.

Uzun bir aradan sonra Caner'in asistiyle Boyd'un ilk golü atması izleyenleri farklı düşüncelere itecek kadar ilginçti.

Lens'in birkaç haftadır iyi performansına devam etmesi altı çizilecek bir başarı.

Beşiktaş adına Boyd ve Boateng'in golleri ne kadar sistem ürünüyse Kasımpaşa'nın gollerinde bireysel savunma hatalarının izleri vardı.

Çok kolay gol yeme durumu Beşiktaş'ın alışkanlığı olmaya başladı ki bu bir takım için tehlikeli...

Bence günün fotoğrafı şu: Sergen Yalçın, kulübe ve takımın pes etmeyen görüntüleri... Bu kadar sakatlık ve şanssızlığa rağmen hem kulübede hem de sahada özellikle ikinci yarı kazanma hırsının devam etmesiydi.

Güven Yalçın'ın uzatmalarda gelen galibiyet golü bizce "pes etmeyen" takımın ödülüydü. Beşiktaş bu golle yeniden lige ve Avrupa kapısına döndü.